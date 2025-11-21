▲ Pablo Ortiz Padilla, quien aparece al centro en la imagen, encabezó la marcha de ayer. Miembro del Frente Amplio por México, que tuvo como candidata a la Presidencia a la panista Xóchitl Gálvez, es cercano a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. En 2016 fue detenido y se le inició una investigación penal por el delito de encubrimiento por receptación. Foto Marco Peláez

▲ Durante la marcha del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, sobre Paseo de la Reforma un manifestante abrazó a policías que resguardaban la movilización. Foto Marco Peláez

Laura Poy, Néstor Jiménez y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 34

La convocatoria a la segunda marcha de la generación Z en la Ciudad de México fracasó. En Paseo de la Reforma la participación fue escasa y en Ciudad Universitaria (CU) la explanada se quedó vacía.

La movilización que partió del Ángel de la Independencia, con menos de 150 manifestantes, nuevamente estuvo integrada en su mayoría por adultos y personas adultas mayores, quienes se identificaron como “padres” de los jóvenes que deberían haber asistido.

En esta ocasión no acudieron políticos ni se presentaron hechos de violencia, como sucedió el sábado pasado. La marcha partió poco después de las 11 horas. Empezó con 50 manifestantes y, al concluir, en su punto de mayor respuesta no superaron las dos centenas.

El bloque lució más grande debido a la presencia de más de un centenar de representantes de medios de comunicación y vendedores ambulantes que ofrecían banderas con la imagen del manga One Peace, sombreros con moños negros y banderas de México con el rostro de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan asesinado a principios de este mes.

Lo anterior, después de que, durante la semana, desde las filas de Morena se expuso que uno de los principales organizadores de la movilización del 15 de noviembre tiene contratos vigentes con el Partido Acción Nacional.

Incluso, en redes sociales, una de las cuentas que llamó a salir a las calles, ayer trató de deslindarse del colaborador del blanquiazul.

Las consignas estuvieron dirigidas principalmente contra Morena y el gobierno federal. Entre los participantes, una persona ofrecía pancartas elaboradas en una imprenta con la frase “narcomorena fuera”, pero varias se le quedaron colgando del brazo, ante la falta de manifestantes para portarlas.