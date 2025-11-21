Sandra Hernández, Enrique Méndez, Fernando Camacho, Andrea Becerril y Georgina Saldierna

La bancada de Morena en el Congreso local prepara una denuncia penal en contra de los alcaldes de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, así como de sus operadores políticos, quienes presuntamente movilizaron a grupos de vendedores informales en la marcha de la generación Z el fin de semana pasado, confirmó el vocero del grupo parlamentario, Paulo García.

Además, se interpondrá una queja ante la Secretaría de la Contraloría General para que se indaguen posibles hechos de coacción a personas funcionarias y comerciantes de ambas demarcaciones.

El diputado García comentó que es importante seguir investigando el caso porque los propios dirigentes del Partido Acción Nacional confirmaron que el joven Edson Andrade, quien convocó a la marcha el sábado pasado, trabaja para ellos.

Asimismo, hizo un llamado a los comerciantes a denunciar cualquier acto de coacción para participar en la marcha y en los actos violentos.

Por otra parte, legisladores de la 4T demandaron que se investigue a fondo la organización y financiamiento de los grupos violentos que agredieron y provocaron destrozos en la marcha de la llamada generación Z.

El senador de Morena Enrique Inzunza comentó que es evidente que todos los servidores públicos están sujetos a la Constitución y la violación de algunos de sus principios implica una responsabilidad política que se dirime por medio del juicio político.

En el primer informe de labores de la senadora de Morena Guadalupe Chavira de la Rosa, tanto ella como una veintena de sus compañeros de bancada, del PT y del PVEM coincidieron en que la Presidenta de la República tiene todo el respaldo de su movimiento en momentos en que la derecha busca crear caos, por lo que llamaron a apoyar la movilización de Morena el próximo 6 de diciembre.