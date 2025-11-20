Alexia Villaseñor y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 17

Por segunda ocasión, productores de caña de varios estados no lograron que el gobierno les otorgara el incentivo de 300 pesos por tonelada, a pesar de las pérdidas por importación de azúcar. En la reunión en la Sader, la comitiva de productores entregó una propuesta para el rescate, que será analizada por las autoridades de esta dependencia y en dos semanas les darán respuesta, informaron los labriegos al término del encuentro. Ruperto Ruiz, de la comisión negociadora, señaló: “No nos quieren apoyar, no aceptaron los 300 pesos, ni 300 ni un peso”.