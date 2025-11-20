Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 17

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que crea el Registro Nacional de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación como instrumento administrativo, técnico y público, a cargo de esa dependencia, que deja sin efectos el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas. Su objeto será registrar, reconocer, organizar, actualizar y sistematizar la información de las personas morales, sociedades o asociaciones de carácter civil sin fines de lucro, así como centros públicos de investigación sectorizados a la Secihti.