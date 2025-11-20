Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 17

Un juez federal en Quintana Roo condenó a 11 años y 10 meses de prisión a Carlos Guillermo Retes Quiñones, también identificado como Rubén Fernando Payán Adame o Rubén Fernando Roacho Adame, presunto sobrino de José Caro Quintero, uno de los líderes del cártel de Caborca, fundado por su tío el capo Rafael Caro Quintero.

La Fiscalía General de la República informó ayer que obtuvo la sentencia condenatoria para Carlos R por ser penalmente responsable de delitos de contra la salud en la modalidad de posesión simple de cocaína y MDA (éxtasis), portación de arma de fuego sin licencia, de arma de fuego y posesión de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.