Había sido detenido con armas y éxtasis
Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 17
Un juez federal en Quintana Roo condenó a 11 años y 10 meses de prisión a Carlos Guillermo Retes Quiñones, también identificado como Rubén Fernando Payán Adame o Rubén Fernando Roacho Adame, presunto sobrino de José Caro Quintero, uno de los líderes del cártel de Caborca, fundado por su tío el capo Rafael Caro Quintero.
La Fiscalía General de la República informó ayer que obtuvo la sentencia condenatoria para Carlos R por ser penalmente responsable de delitos de contra la salud en la modalidad de posesión simple de cocaína y MDA (éxtasis), portación de arma de fuego sin licencia, de arma de fuego y posesión de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Carlos Guillermo Retes fue detenido por la Guardia Nacional en febrero de 2023 en Chetumal, Quintana Roo, con un arma de fuego corta y una larga tipo fusil, un aditamento lanzagranadas, 259 cartuchos y 11 cargadores de diferentes calibres, bolsas con peso neto de 271.9 gramos de cocaína y 44 comprimidos de MDA de 12.4 gramos. También se le aseguraron un chaleco balístico, nueve celulares, diversa documentación y un vehículo.
Ante las pruebas que presentó la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, el juez del Centro de Justicia Penal Federal en Quintana Roo, con residencia en Cancún, le impuso una pena de 11 años 10 meses de prisión.