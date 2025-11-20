Política
Incautan armas y droga por $340 millones al crimen organizado
Incautan armas y droga por $340 millones al crimen organizado
 
Periódico La Jornada
Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 17

El gabinete de seguridad del gobierno de México asestó un golpe económico al crimen por más de 340 millones de pesos en tres estados, al inhabilitar más de una docena de narcobodegas en Sinaloa y decomisar droga y armas en Jalisco y Baja California.

De acuerdo con reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en Culiacán y Cosalá, Sinaloa, fueron localizadas e inhabilitadas 13 áreas de concentración de insumos para metanfetamina, en los poblados Canamaca, El Melón, Las Amargosas, Corral Viejo y Mezcaltitán. Además, incautaron 16 mil 665 litros de sustancias químicas y un reactor de síntesis orgánica, lo que representa una afectación económica estimada en 337 millones de pesos.

En la capital sinaloense también se hizo una revisión en tres módulos del penal de Aguaruto, donde aseguraron nueve cartuchos, 112 bolsas con mariguana, 30 dosis y una bolsa de cocaína, así como 15 celulares, 16 puntas, cargadores para teléfonos y radio, entre otros.

En Tlajomulco, Jalisco, se decomisaron 8.6 kilogramos de metanfetamina en una empresa de paquetería, por 2 millones 330 mil 500 pesos.

En Baja California, en Playas de Rosarito, se incautaron 1.3 kilogramos de heroína tras localizar un vehículo involucrado en presunto trasiego. El valor del enervante se calculó en 832 mil pesos.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Marina, la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales.

