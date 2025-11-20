▲ Dong Zhang, Brother Wang, fue extraditado a Estados Unidos a fines de octubre. Foto tomada de redes sociales

Afp

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 17

Nueva York. Un ciudadano chino, considerado ficha clave del tráfico internacional de fentanilo, fue acusado formalmente ayer en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, tras huir de México y ser detenido en Cuba, desde donde fue extraditado a finales de octubre, informó el Departamento de Justicia estadunidense.

Zhi Dong Zhang, Brother Wang, enfrenta señalamientos en Nueva York y Georgia por las que podría ser sentenciado a cadena perpetua, precisó el departamento en un comunicado. “Está acusado de haber dirigido una red mundial que introdujo cantidades masivas de cocaína, fentanilo y metanfetamina en nuestras comunidades y lavó millones de dólares del tráfico de drogas”, declaró el número dos de la cartera de Justicia, Todd Blanche.

Zhi, de 37 años, fue detenido inicialmente en la Ciudad de México en octubre de 2024, pero el 11 de julio escapó de su arresto domiciliario; luego huyó del país, pero fue recapturado en Cuba 20 días después.

La Habana declaró entonces que había sido transferido a autoridades mexicanas “por una solicitud formal de extradición”.