Simplificación de trámites fortalece regulación: Cofepris
 
Periódico La Jornada
Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 16

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del acuerdo de acciones de simplificación de trámites, se fortalece la regulación y el control para la emisión de autorizaciones sanitarias en materia de estupefacientes, sicotrópicos, precursores y productos esenciales químicos. Se agiliza la trazabilidad, el control sanitario y la eficiencia en la atención de los trámites mediante herramientas digitales y la homologación de criterios técnicos que faciliten el cumplimiento regulatorio por parte de los establecimientos sujetos a control. Entre las actualizaciones están la eliminación de 44 requisitos, la fusión de 18 homoclaves en 13 y la implementación del registro de actividades reguladas de productos químicos esenciales mediante la homoclave Cofepris-03-022, a través de la plataforma Sistema Integral de Sustancias, y la homoclave Cofepris-03-021 para la autorización de uso o comercialización de estupefacientes o sicotrópicos.

