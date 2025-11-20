▲ Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) del estado de México se manifestaron ayer frente a la Secretaría de Gobernación, luego de marchar desde la Estela de Luz, en demanda de recursos para equipo y material médico, basificación y homologación de salarios y prestaciones económicas para el personal adscrito al programa del IMSS-Bienestar, entre otras exigencias. Luego de una reunión con funcionarios de la dependencia federal, los inconformes expusieron que desde 2024 han presentado cerca de 40 peticiones para garantizar condiciones laborales dignas, sin que hasta la fecha se les haya dado una solución. Foto Jorge Ángel Pablo García, con información de Laura Poy