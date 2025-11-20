Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 14

Con el voto de Morena y aliados, el Senado dio por recibida y justificada la renuncia –con carácter irrevocable e inmediato– presentada por Adrián Guadalupe Aguirre Hernández al cargo de juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande.

Asimismo, dio vista al Instituto Nacional Electoral (INE) para que notifique a esta Cámara el nombre de la persona que quedó en segundo lugar en la elección de ese cargo y sustituya a Aguirre, quien renunció por cuestiones de salud.

En caso de que el potencial sustituto declinase o se halle imposibilitado para asumir el puesto, el órgano electoral determinará quién sigue en orden de prelación, de acuerdo con la votación obtenida.

El dictamen fue avalado en el pleno senatorial por 92 votos a favor y 14 abstenciones de la oposición, tras un debate en el que la priísta Carolina Viggiano criticó que el procedimiento no se haya aplicado en el caso de la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora, quien también renunció.