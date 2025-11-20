Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 14

Carla Humphrey, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE), solicitará hoy a la dirección de administración del órgano un informe de la licitación para producir la credencial para votar, frente a los comentarios de algunos de los concursantes que advierten en la convocatoria “elementos para beneficiar a determinada empresa”, así como tiempos cortos para desahogar este proceso.

“A mí me parece que ese es un ilícito (presunta parcialidad) y da lugar a que se pueda impugnar la convocatoria. El INE se ha caracterizado por tener licitaciones abiertas y yo esperaría que ésta no fuera contraria a la transparencia”, dijo.

Entrevistada al término de la inauguración de la feria del libro del INE, la consejera dijo que está “muy preocupada” por el atraso en el proceso para elegir a la empresa con la que se firmará el contrato de un lustro para la producción de cerca de 20 millones de credenciales por año.

La adjudicación ya debería estar lista y las demoras podrían afectar la producción, la calidad y el contenido de las micas, advirtió.

Al respecto, la dirección de administración le comentó que la tardanza se debe a que hicieron consultas con proveedores, “y me llama la atención que las convocatorias deban ser consultadas con ellos”.

Tanto Humphrey como el consejero Arturo Castillo preguntaron qué elementos tendrá la identificación y si se incorporarán datos específicos, como la característica sexogenérica del ciudadano y si la persona es donante o perteneciente a pueblos indígenas.