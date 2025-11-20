Política
Durazo rediseña políticas de protección civil para la prevención, inspección y capacitación
Periódico La Jornada
Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 13

Hermosillo, Son., Para realizar una restructuración de la política de funcionamiento y operación de protección civil, que considere acciones de inspección, prevención y profesionalización, con la participación de la sociedad civil, el presupuesto para esta dependencia se incrementará de 96 a 152 millones de pesos, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño en un videomensaje.

Expuso que se requiere rediseñar estructuralmente el funcionamiento del sistema estatal y los sistemas municipales de protección civil para convertirlos en un ejemplar servicio civil de carrera.

Ante los lamentables acontecimientos del 1º de noviembre en la tienda Waldo’s en Hermosillo, el mandatario detalló que se busca un replanteamiento de la estructura de protección civil con la creación de un nuevo modelo institucional en la materia, teniendo como base la profesionalización de su personal, el reforzamiento de los mecanismos de inspección y el cumplimiento regulatorio, que contemple sanciones para quienes incumplan la normatividad.

Añadió que convocará a distintos sectores de la sociedad civil para que participen con su experiencia y propuestas para el rediseño de la política de protección civil en la entidad, siendo ésta la mayor garantía a la ciudadanía de no repetición.

