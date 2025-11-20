De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 12

Alfredo Elías Ayub, ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), falleció este miércoles a los 75 años de edad. Encabezó por más de una década la paraestatal y durante su gestión se concretó, por decreto presidencial, la extinción de Luz y Fuerza del Centro, transfiriendo sus operaciones a la CFE.

Nació en la Ciudad de México el 13 de enero de 1950 y cursó la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Anáhuac. Realizó una maestría en administración de empresas en la Escuela de Negocios de la Universidad Harvard, donde le fue otorgada una “alta distinción” por su ejemplar desempeño académico.

Con una larga trayectoria en el servicio público, a partir de 1999 se desempeñó como director general de la CFE, cargo que ocupó durante dos sexenios, hasta marzo de 2011, cuando presentó su renuncia por motivos de salud.

Antes fue director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), donde recibió el mandato de prepararla para su privatización. En la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, trabajó durante nueve años ocupando la coordinación de asesores del secretario, la Subsecretaría de Minas e Industria Básica y la Subsecretaría de Energía.