Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 12

Papás y alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur acordaron solicitar a las autoridades universitarias un recorrido previo al regreso a clases presenciales, con el fin de verificar que las obras concluyan conforme a lo establecido y les brinden instrucciones precisas sobre cómo usar los torniquetes con lector biométrico.

Aunque aún no hay fecha precisa para este retorno y se estima que sea hasta el próximo año, los estudiantes de este plantel manifestaron su inquietud sobre la certeza del uso de las nuevas medidas, así como saber si habrá mayor personal de vigilancia o continuarán con el mismo, ya que en este punto no les detallaron cuántas personas podrían aumentar. Existen diversas preocupaciones que los padres de familia no han podido resolver.

Durante una asamblea efectuada ayer, la comunidad de padres y alumnos señalaron que van a pedir a las autoridades precisiones sobre la memoria con la que cuentan las cámaras de vigilancia, para saber cuántas horas pueden quedar guardadas y cada cuándo van a borrar el material grabado en ellas.

Además, los participantes mencionaron que solicitarán que se integre un grupo de estudiantes que funja como comisión de vigilancia, con miras a asegurar que las cámaras y botones de emergencia funcionen correctamente.

Por otro lado, cada vez es más visible que los paros en las facultades de Contaduría y Administración, Arquitectura y Química se desinflan, porque se acerca el término del semestre 2026-1, y para diciembre es probable que los estudiantes opten por una tregua y regresando, en enero, retomen sus peticiones.

En tanto, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la casa máxima de estudios informó a los beneficiarios de la Beca Manuela Garín Pinillos-Manutención UNAM, ciclo 2026-1, que está circulando en redes sociales un comunicado apócrifo.

En el supuesto comunicado se convoca a los beneficiarios a acudir a sus respectivas facultades el 21 de noviembre para la renovación de este apoyo económico, para lo cual se les pide llevar copia del INE e historial académico. No obstante, la universidad desmintió que convoque a dicho proceso y recordó que los únicos canales oficiales de comunicación relacionados con las becas son el correo electrónico y las redes sociales de Becarios UNAM.