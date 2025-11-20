Jared Laureles, Alexia Villaseñor, Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 12

Organizaciones sindicales que integran la Asamblea General de las y los Trabajadores (AGT) realizaron un mitin frente a la Cámara de Diputados y sostuvieron una reunión con legisladores para exigir la aprobación inmediata de la semana laboral de 40 horas.

En el mitin frente a la entrada principal de San Lázaro, que se prolongó poco más de una hora bajo un sol que no dio tregua, decenas de tra-bajadores, entre ellos mineros, telefonistas, pilotos, ferrocarrileros, trabajadores del Nacional Monte de Piedad (estos últimos en huelga) y del Seguro Social, llamaron a la unidad de la clase trabajadora para garantizar sus derechos laborales.

Marco Antonio Chávez, inte-grante del Sindicato Nacional Minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, señaló que la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas es un reclamo histórico que se mantiene vigente, porque México sigue siendo uno de los países donde más se trabaja y menos se retribuye.

“La clase trabajadora ya está cansada de esperar, de excusas y de que los derechos laborales se dilaten por privilegios o por posiciones que no representan a la mayoría del pueblo de México”, manifestó.

Una comisión de diputados recibió a los sindicalistas al término del mitin. Alrededor de 20 líderes y representantes de los diferentes gremios entraron al recinto legislativo, mientras sus demás compañeros permanecieron afueradel recinto.

Compromiso legislativo

En conferencia de prensa, al salir del encuentro, diputados de diversos grupos parlamentarios se comprometieron a aprobar la inicia-tiva de reducción de la jornada laboral. Jesús Jiménez (Morena), suplente del legislador y líder minero Napoleón Gómez Urrutia, subrayó: “mi respaldo es total, firme y comprometido con esta causa, lograremos que la reducción de la jornada laboral sea un hecho. La reducción no es un lujo, una concesión políti-ca o un capricho legislativo, sino una exigencia de justicia social”.