De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 11

La embajada de Estados Unidos alertó ayer que en la protesta convocada para este jueves en la Ciudad de México participarán grupos que también estuvieron en la manifestación del 15 de noviembre, la cual terminó en hechos de violencia.

En una alerta dirigida a sus ciudadanos, la representación diplomática indicó que la marcha partirá a las 11 horas del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo y coincidirá con el desfile cívico militar para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana, que comenzará a las 10 en la Plaza de la Constitución. Recomendó a los ciudadanos estadunidenses evitar la zona, mantenerse alertas y seguir las instrucciones de las autoridades.