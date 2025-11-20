Política
Ver día anteriorJueves 20 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/20. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/La embajada de EU alerta sobre riesgo de violencia/
A nterior
S iguiente
 
La embajada de EU alerta sobre riesgo de violencia
 
Periódico La Jornada
Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 11

La embajada de Estados Unidos alertó ayer que en la protesta convocada para este jueves en la Ciudad de México participarán grupos que también estuvieron en la manifestación del 15 de noviembre, la cual terminó en hechos de violencia.

En una alerta dirigida a sus ciudadanos, la representación diplomática indicó que la marcha partirá a las 11 horas del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo y coincidirá con el desfile cívico militar para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana, que comenzará a las 10 en la Plaza de la Constitución. Recomendó a los ciudadanos estadunidenses evitar la zona, mantenerse alertas y seguir las instrucciones de las autoridades.

A nterior
S iguiente