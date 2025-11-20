Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 10

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó ayer sus condolencias por la muerte de cinco turistas en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia chilena, ocurrida el lunes tras un fuerte temporal que sorprendió a los visitantes mientras practicaban senderismo.

Entre las víctimas se encuentran un hombre y una mujer de nacionalidad mexicana, otra pareja de alemanes y una ciudadana británica, de acuerdo con autoridades de Chile. La cancillería informó que, una vez confirmado el accidente, la embajada de México en Santiago estableció comunicación inmediata con las autoridades locales para dar seguimiento al caso y atender la situación de los connacionales fallecidos.