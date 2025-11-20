Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 10

A casi un año de que el entonces embajador Ken Salazar inauguró la nueva embajada de Estados Unidos en México, la sede diplomática se prepara para abrir sus puertas. A partir del 24 de noviembre, los trámites consulares serán en las instalaciones de avenida Casa de la Moneda y calzada Legaria, en la colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo.

Ese día dejará de operar la sede histórica de Paseo de la Reforma 305. La embajada informó en su cuenta de X que la mudanza de personal está en marcha. Por este motivo, del 20 al 23 de este mes no habrá servicios de pasaportes de emergencia. Quienes pierdan o sufran el robo de su documento podrán obtener uno el mismo día en cualquier otro consulado estadunidense en México. Para asistencia inmediata, se habilitaron los teléfonos 55-4163-8422 y 55-8526-3111.

Dimensiones

El nuevo edificio es uno de los proyectos más ambiciosos de la infraestructura diplomática de ese país. Diseñado por Tod Williams Billie Tsien Architects y Davis Brody Bond, y construido por Caddell Construction, significó una inversión de 943 millones de dólares. El complejo abarca 49 mil metros cuadrados, siete pisos y dos niveles subterráneos. Su construcción generó 2 mil 500 empleos, mil 800 en la Ciudad de México.