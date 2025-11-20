Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 8

El gobierno mexicano colabora con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un cerco financiero contra Ryan James Wedding, ex atleta olímpico de Canadá que figura entre los 10 más buscados de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), debido a su presunto liderazgo en una red internacional de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y asesinato de testigos federales.

Identificado como “un criminal extremadamente violento” que presuntamente se esconde en México, Wedding fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, pero el bloqueo financiero a su red también abarca a nueve personas y nueve empresas.

“Ryan Wedding controla una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas y violentas del mundo y trabaja en estrecha colaboración con el cártel de Sinaloa”, declaró la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, al dar a conocer el arresto de 10 personas vinculadas al ex snowboarder que compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno 2002.

Eslalon Gigante

Las detenciones se dan como parte de la operación Eslalon Gigante, luego del homicidio de Jonathan Acevedo García, quien en enero fue asesinado en Medellín, Colombia, cuando era testigo federal de Estados Unidos por un caso abierto en 2024 contra Wedding.

“Ryan Wedding y sus asociados presuntamente importaban toneladas de cocaína cada año desde Colombia, pasaban por México para luego distribuirlas en las calles de comunidades estadunidenses”, apuntó el director de la FBI, Kash Patel. El Departamento de Estado aumentó de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por el ex atleta.

Sin identificar nombres, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que además de actividades en México, la red dirigida por Wedding (que incluye a 10 personas, incluido el ex atleta, y nueve empresas) opera en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido.

“En estos países se han detectado empresas vinculadas, transferencias internacionales, movimientos patrimoniales y posibles vínculos operativos asociados con actividades ilícitas de carácter trasnacional”, explicó la UIF en un comunicado.