Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 8
El gobierno mexicano colabora con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un cerco financiero contra Ryan James Wedding, ex atleta olímpico de Canadá que figura entre los 10 más buscados de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), debido a su presunto liderazgo en una red internacional de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y asesinato de testigos federales.
Identificado como “un criminal extremadamente violento” que presuntamente se esconde en México, Wedding fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, pero el bloqueo financiero a su red también abarca a nueve personas y nueve empresas.
“Ryan Wedding controla una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas y violentas del mundo y trabaja en estrecha colaboración con el cártel de Sinaloa”, declaró la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, al dar a conocer el arresto de 10 personas vinculadas al ex snowboarder que compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno 2002.
Eslalon Gigante
Las detenciones se dan como parte de la operación Eslalon Gigante, luego del homicidio de Jonathan Acevedo García, quien en enero fue asesinado en Medellín, Colombia, cuando era testigo federal de Estados Unidos por un caso abierto en 2024 contra Wedding.
“Ryan Wedding y sus asociados presuntamente importaban toneladas de cocaína cada año desde Colombia, pasaban por México para luego distribuirlas en las calles de comunidades estadunidenses”, apuntó el director de la FBI, Kash Patel. El Departamento de Estado aumentó de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por el ex atleta.
Sin identificar nombres, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que además de actividades en México, la red dirigida por Wedding (que incluye a 10 personas, incluido el ex atleta, y nueve empresas) opera en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido.
“En estos países se han detectado empresas vinculadas, transferencias internacionales, movimientos patrimoniales y posibles vínculos operativos asociados con actividades ilícitas de carácter trasnacional”, explicó la UIF en un comunicado.
Según lo documentado por el organismo de Hacienda, se descubrieron triangulaciones de recursos mediante empresas fachadas y el uso coordinado de estructuras corporativas tanto en México como en el extranjero para facilitar la movilidad, ocultamiento y administración de activos, así como la adquisición de bienes inmuebles.
Además de Wedding, entre los sancionados por la OFAC y los registrados por la UIF se encuentran su esposa, Miryam Andrea Castillo Moreno; Daniela Acuna Macías, novia del ex atleta, y Carmen Yelinet Valoyes Florez, colombiana que dirige una red de prostitución en la Ciudad de México y que habría ayudado con el asesinato de Acevedo García.
También se sancionó a Édgar Aaron Vázquez Alvarado, identificado como ex agente de la policía en México, quien aún usa sus vínculos para brindar protección a Wedding, así como a Deepak Balwant Paradkar, abogado canadiense a quien se acusa de haber presentado al ex atleta con los narcotraficantes que mueven la cocaína desde Colombia, además de ayudarlo con sobornos y asesinatos.
Según el Tesoro, la red de lavado del canadiense es operada por Rolan Sokolovski, joyero canadiense, y Gianluca Tiepolo, ex miembro de las fuerzas especiales italianas, quien a su vez tiene una sociedad comercial con el italiano Cristian Diana y el inglés John Anthony Fallon. Todos fueron listados por las autoridades financieras internacionales.
En cuanto a las empresas sancionadas, VRG Energéticos, Grupo RVG Combustibles y Grupo Ares Imperial se encuentran en México, relacionadas con Vázquez Alvarado; Diamond Tsar es una joyería ubicada en Toronto; Stile Italiano es una comercializadora de motocicletas con sede en Italia, y TMR, de Reino Unido, vende automóviles de lujo.
La OFAC también señala a Windrose Tactical Solutions, gestora de “campos de entrenamiento táctico militar donde se han entrenado muchos de los sicarios de Wedding”.