Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 6
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despejó ayer el camino para resolver un amparo de Ricardo Salinas Pliego contra la solicitud que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hizo a bancos y casas de bolsa para obtener su información patrimonial, un juicio pendiente en el alto tribunal desde junio de 2023.
Por unanimidad de ocho votos, el pleno de la Corte desechó un recurso de impedimento presentado por el empresario contra la ministra Yasmín Esquivel Mossa, al considerar que las acusaciones de falta de imparcialidad se basaban en opiniones no vinculantes y no en pruebas objetivas.
Con ello, quedó listo para resolverse el amparo en revisión 492/2023 –en espera de ser retornado a un ministro–, mediante el cual el empresario busca anular la solicitud que la UIF hizo en diciembre de 2021 a entidades financieras y casas de bolsa para obtener su información patrimonial y la de otras 78 personas, datos que salieron a la luz en las filtraciones conocidas como Pandora Papers.