Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 6

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despejó ayer el camino para resolver un amparo de Ricardo Salinas Pliego contra la solicitud que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hizo a bancos y casas de bolsa para obtener su información patrimonial, un juicio pendiente en el alto tribunal desde junio de 2023.

Por unanimidad de ocho votos, el pleno de la Corte desechó un recurso de impedimento presentado por el empresario contra la ministra Yasmín Esquivel Mossa, al considerar que las acusaciones de falta de imparcialidad se basaban en opiniones no vinculantes y no en pruebas objetivas.