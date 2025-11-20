Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 6

El senador morenista Raúl Morón se deslindó del homicidio de Carlos Manzo, al asegurar que tiene las manos limpias y está dispuesto a comparecer ante autoridades judiciales para declarar sobre el tema.

“Si es necesario que comparezcamos ante quien sea, lo vamos a hacer, sin ningún problema. No tenemos nada que esconder”, señaló entrevistado en el Senado sobre la petición que hicieron familiares del ex edil para que se le investigue al igual que al diputado Leonel Godoy, con quienes el ex munícipe tuvo diferencias políticas.