Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 6
El senador morenista Raúl Morón se deslindó del homicidio de Carlos Manzo, al asegurar que tiene las manos limpias y está dispuesto a comparecer ante autoridades judiciales para declarar sobre el tema.
“Si es necesario que comparezcamos ante quien sea, lo vamos a hacer, sin ningún problema. No tenemos nada que esconder”, señaló entrevistado en el Senado sobre la petición que hicieron familiares del ex edil para que se le investigue al igual que al diputado Leonel Godoy, con quienes el ex munícipe tuvo diferencias políticas.
Morón, aspirante a gobernar Michoacán, reiteró que no tiene nada que ver con el asesinato. Si bien dijo haber tenido diferencias con Manzo, insistió en que se trata de asuntos estrictamente políticos.