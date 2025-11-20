Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 5

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que analiza convocar a la ciudadanía a una movilización para “celebrar” el séptimo aniversario de la llegada a la Presidencia de la República de los gobiernos de la transformación.

Señaló que hay motivos para ello, porque “México es distinto”, y enlistó varios de los apoyos y políticas de la 4T (programas sociales, reducción de la pobreza, récord en inversión extranjera y aumento de 125 por ciento del salario mínimo, entre otros) que, a su consideración, son motivo de regocijo para el país.

Aunque en la mañanera admitió que el país enfrenta problemas y se trabaja todos los días para resolverlos.

“Estábamos pensando, desde hace tiempo: se cumplen siete años de transformación al cierre de este año, porque recuerden que el presidente Andrés Manuel López Obrador entró el primero de diciembre de 2018; entonces, habíamos pensado, todavía estamos en eso, convocar a una celebración de siete años de transformación en el país.”

La mandataria federal se refirió al tema luego de una pregunta sobre una convocatoria que circula en redes sociales para realizar una movilización de apoyo a su gobierno, esto tras la autodenominada marcha de la generación Z, del sábado pasado, donde se dieron expresiones contra la jefa del Ejecutivo y actos de violencia de algunos manifestantes y policías.