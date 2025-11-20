Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 5

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió ayer con los gobernadores emanados de los partidos que integran el movimiento de transformación para verificar avances del sistema IMSS-Bienestar.

El encuentro, que se realizó a puerta cerrada y se prolongó poco más de una hora, se dio el mismo día en que la mandataria federal informó que analiza convocar a la ciudadanía a una marcha para festejar los siete años de la 4T en la Presidencia de la República, que se cumplirán el primero de diciembre.

“Nos reunimos en Palacio Nacional con gobernadoras y gobernadores de entidades incorporadas a IMSS-Bienestar. Trabajamos para consolidar el derecho del pueblo a la salud de manera gratuita”, señaló la jefa del Ejecutivo en un mensaje en redes.

Acudieron al encuentro los 24 mandatarios de las entidades incorporadas al sistema de centralización de la salud, conocido como IMSS-Bienestar.