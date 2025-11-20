Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 5
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió ayer con los gobernadores emanados de los partidos que integran el movimiento de transformación para verificar avances del sistema IMSS-Bienestar.
El encuentro, que se realizó a puerta cerrada y se prolongó poco más de una hora, se dio el mismo día en que la mandataria federal informó que analiza convocar a la ciudadanía a una marcha para festejar los siete años de la 4T en la Presidencia de la República, que se cumplirán el primero de diciembre.
“Nos reunimos en Palacio Nacional con gobernadoras y gobernadores de entidades incorporadas a IMSS-Bienestar. Trabajamos para consolidar el derecho del pueblo a la salud de manera gratuita”, señaló la jefa del Ejecutivo en un mensaje en redes.
Acudieron al encuentro los 24 mandatarios de las entidades incorporadas al sistema de centralización de la salud, conocido como IMSS-Bienestar.
El único que al final hizo breves declaraciones ante la prensa fue el mandatario de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, quien señaló que la reunión fue convocada por el tema del IMSS-Bienestar.
A la pregunta de si el encuentro fue para dar apoyo a la Presidenta ante los ataques que recientemente ha recibido, y con miras a una posible marcha de celebración por el triunfo de la 4T, expresó: “la Presidenta tiene un respaldo continuo de todo un movimiento y de la fuerza política de los gobernadores y de todos nuestros representantes”.
–¿Vendrá a la marcha?
–Nada más que nos convoquen –respondió.
Hay que recordar que Sheinbaum se reunirá mañana por la tarde con los legisladores (diputados y senadores) de su partido y de los aliados, para agradecerles la aprobación del paquete presupuestal de 2026.