Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 5

Con los programas sociales “se acabó la política de élites, donde los recursos eran para las minorías”, y se revirtió el “modelo fallido que heredó 50 millones de pobres”, afirmó ante diputados la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel.

En su comparecencia ante el pleno de San Lázaro, como parte de la glosa del primer Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y en respuesta a las críticas de la bancada del PAN, que señaló manipulación de las cifras de la pobreza, la funcionaria refirió que en los dos sexenios panistas, cada mes 60 mil personas caían en pobreza, y ahora, en ese mismo periodo salen de esa condición 186 mil.

“No maquillamos cifras, construimos derechos para el pueblo”, agregó. “Me recuerdan el pasado las afirmaciones que hacen respecto a maquillar las cifras. El uso discrecional de recursos públicos y el uso ostentoso del gobierno son cosas del pasado”, insistió.

Incluso, sostuvo que los legisladores “tienen datos incorrectos” del resultado de las políticas de combate a la pobreza; destacó que desde 2019, “la inversión social acumulada supera 4.5 billones de pesos, cifra histórica que el pueblo de México ya se merecía”.

A lo largo de la comparecencia, la oposición señaló las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en el manejo de los programas del Bienestar; sostuvo que la estrategia social se reduce al “asistencialismo político” y que la Constitución obliga a “garantizar derechos, no a administrar dádivas”.

En ese sentido, la panista Lorena García Jimeno abundó: “lo que México necesita no es repartir dinero, sino tener una visión de futuro”.

Christian Castro, sobrino del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, atribuyó la paternidad de los programas sociales a los gobiernos de su partido. “México no empezó en 2018 y Morena presume apoyos, pero destruyó la institucionalidad que validaba resultados. Lo que hicieron no fue una transformación, fue una destrucción”.