T

erminaba el siglo XX y nosotros descubríamos un lugar muy especial, enclavado en el barrio de la Portales Sur, El Convite había funcionado desde 1996 como restaurante (o fonda, como ellos le llaman), cuando el 5 de febrero de 1997, para festejar un primer aniversario, invitaron a tocar al grupo de Salvador Agüero. Fue entonces que se encendió la llama incesante del jazz.

El Convite era ya famoso por su buena cocina. Y ahora, sin ser explícitamente un club de jazz, se convertía también en uno de los lugares más atractivos y frecuentados por los melómanos para disfrutar de la comida, de la música y de una intangible, pero intensa atmósfera que relucía en los cristales, se esparcía por todo el interior y detonaba en las mesas asentadas afuera en la banqueta.

La curaduría, la selección de los músicos siempre era de primer nivel; ya con el jazz tradicional, ya con el jazz contemporáneo, ya con los sonidos del porvenir, ya con un tango. A Van Gogh le hubiera gustado llevar todo esto a un óleo.

Y así pasaban los días, pasaban los años; Celina y Alberto Aguilar como chefs de primer nivel, Edgardo Aguilar seleccionando a los músicos, Laura como coordinadora general (y mamá), mientras el pequeño piano Yamaha seguía sonriendo desde un rincón… hasta que llegó el Invea (Instituto de Verificación Administrativa) y les clausuró el lugar.

Fue una revisión de papeles que está llevando el Invea en toda la ciudad –nos platica Alberto–. Y tuvieron algunas dudas sobre nuestros permisos; porque nosotros tenemos derechos adquiridos por una ley de antes que se hiciera una modificación por cuestiones de desarrollo urbano y de vivienda. Nosotros abrimos en 1996 y la ley cambió en 2005. Nosotros tenemos todos los papeles en regla, pero la norma cambió y la nueva interpretación que tiene el gobierno los llevó a esto.

“En 30 años nunca habíamos tenido conflictos de ningún tipo; hasta esta reinterpretación del Invea. Por eso hubo una serie de suspensiones y clausuras en toda la ciudad. Con nosotros fue un conflicto de reinterpretación, no de falta de permisos. Pero ellos no reconocían un permiso que nos otorgaron en otra época.”