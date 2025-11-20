Otra vez en el camino
erminaba el siglo XX y nosotros descubríamos un lugar muy especial, enclavado en el barrio de la Portales Sur, El Convite había funcionado desde 1996 como restaurante (o fonda, como ellos le llaman), cuando el 5 de febrero de 1997, para festejar un primer aniversario, invitaron a tocar al grupo de Salvador Agüero. Fue entonces que se encendió la llama incesante del jazz.
El Convite era ya famoso por su buena cocina. Y ahora, sin ser explícitamente un club de jazz, se convertía también en uno de los lugares más atractivos y frecuentados por los melómanos para disfrutar de la comida, de la música y de una intangible, pero intensa atmósfera que relucía en los cristales, se esparcía por todo el interior y detonaba en las mesas asentadas afuera en la banqueta.
La curaduría, la selección de los músicos siempre era de primer nivel; ya con el jazz tradicional, ya con el jazz contemporáneo, ya con los sonidos del porvenir, ya con un tango. A Van Gogh le hubiera gustado llevar todo esto a un óleo.
Y así pasaban los días, pasaban los años; Celina y Alberto Aguilar como chefs de primer nivel, Edgardo Aguilar seleccionando a los músicos, Laura como coordinadora general (y mamá), mientras el pequeño piano Yamaha seguía sonriendo desde un rincón… hasta que llegó el Invea (Instituto de Verificación Administrativa) y les clausuró el lugar.
Fue una revisión de papeles que está llevando el Invea en toda la ciudad –nos platica Alberto–. Y tuvieron algunas dudas sobre nuestros permisos; porque nosotros tenemos derechos adquiridos por una ley de antes que se hiciera una modificación por cuestiones de desarrollo urbano y de vivienda. Nosotros abrimos en 1996 y la ley cambió en 2005. Nosotros tenemos todos los papeles en regla, pero la norma cambió y la nueva interpretación que tiene el gobierno los llevó a esto.
“En 30 años nunca habíamos tenido conflictos de ningún tipo; hasta esta reinterpretación del Invea. Por eso hubo una serie de suspensiones y clausuras en toda la ciudad. Con nosotros fue un conflicto de reinterpretación, no de falta de permisos. Pero ellos no reconocían un permiso que nos otorgaron en otra época.”
–¿Y cómo se solucionó el asunto?
–Bueno, nosotros hicimos un juicio de nulidad y ellos hicieron una rectificación, una verificación más amplia, hasta que fueron a levantar los sellos.
–Cinco semanas tardó la autoridad en rectificar.
–Sí, es un elefante grandote que camina lento.
–Pero finalmente El Convite reabre las puertas hoy. ¿Van a regresar con los horarios y las actividades habituales?
–No por el momento. Este conflicto nos descapitalizó y vamos a hacer algunos cambios. En esta primera etapa sólo vamos a tener desayuno y comida.
–¿Habrá concierto hoy?
–No, sólo reabrimos al público.
–¿Y posteriormente habrá conciertos?
–Sí, pero apenas estamos replanteando todo; tenemos que reagendar los conciertos que se cancelaron, además de la agenda musical que ya estaba haciendo Edgardo. Pero todo esto será para 2026, junto con los festejos de nuestro 30 aniversario, que es el 5 de febrero.
Buscamos también a Germán Palomares Oviedo, productor y conductor de La música que hace la diferencia, en Radio UNAM, y una de las personas más cercanas a la familia Aguilar. Él nos dijo:
“Esta clausura me parece una demostración de ineptitud del Invea y un intento de extorsión no llevado a cabo. Es una muestra de que la autoridad en realidad no hace su trabajo, sino que perjudica a mucha gente, porque la clausura de un restorán no sólo es un malestar para quienes van ahí a comer, también para los empleados que ganan ahí su dinero.”
–Danos un comentario sobre El Convite.
–Después de 30 años como restaurante y como centro jazzístico, me parece que han hecho una labor muy grande; de ahí se han desprendido festivales, programas de radio y de televisión, eventos culturales; toda una gama de satisfactores culturales.
Salud