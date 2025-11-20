“Generación Z” vuelve a la carga // Marcha coincidente con desfile // La Defensa acorta ruta y delimita // Unanimidad contra extorsión
oy reanuda hostilidades una parte del amasijo opositor que en la primera versión usó como disfraz la inasible etiqueta de “Generación Z”.
Lo hace en condiciones locales desventajosas, pues apenas cinco días atrás se realizó una marcha que exhibió la poca participación real de jóvenes en sus filas, la inautenticidad de algunos activistas “independientes” (un jovial panista con contrato por 2 millones de pesos), la falta de programa y claridad políticas y la irrupción de una violencia extrema que coincidió con las proclamas incendiarias y destructivas largamente difundidas en redes sociales.
La oposición institucional (PAN y PRI, específicamente) se mueve entre dos aguas, apoyando el movimiento “juvenil” y a la espera de réditos electorales, pero manteniendo cierta reserva por si los cauces se desbordan más allá de lo previsible. Se mueven las cúpulas de esos partidos, además, gustosamente presionadas por el fuerte oleaje generado desde el Grupo Salinas (Televisión Azteca y ADN 40 como instrumentos de propagandístico revanchismo por temas fiscales) y por el extraordinario escaparate que les brinda la coyuntura (sobre todo en medios extranjeros), más allá de su verdadero peso electoral.
El batiburrillo conservador va hoy por una segunda oportunidad, con una provocación mayor: coincidir, lo cual sería confrontar, con la ceremonia gubernamental conmemorativa del inicio de la Revolución Mexicana. Un desfile usualmente presenciado por miles de personas. Una organización con predominancia de las fuerzas armadas, del Ejército.
Según la información difundida a través de medios de comunicación, la Secretaría de la Defensa Nacional habría decidido cambiar la ruta tradicional que llevaría a sus contingentes de la Plaza de la Constitución al Campo Marte; ahora el destino final será el Monumento a la Revolución.
Se evitarían, así, riesgos de confrontación con civiles manifestantes. Podría parecer que el poder verde olivo estaría cediendo ante una fuerza opositora, pero otra visión, táctica, podría implicar que se estuviera fijando un límite físico, muy distante de Palacio Nacional, a la movilización de la “Generación Z”, que anunció su pretensión de llegar nuevamente a las inmediaciones del inmueble que es sede del Poder Ejecutivo.
Por encima de las proclamas insurreccionales y los diagnósticos catastróficos que utilizan los convocantes a la marcha que congrega a la Z y la oposición X, ayer en el Senado hubo una votación unánime (debería ser innecesario subrayar que ello implica la concordancia de criterio de todas las bancadas de partidos representados en la actividad congresal) que permitirá nuevas reglas punitivas contra el delito de extorsión.
Los antecedentes no impulsan a considerar que las modificaciones legales sirvan demasiado en un país inmerso en la simulación y la corrupción, pero resulta significativo que los representantes populares consideren adecuado concordar a plenitud en las cámaras mientras segmentos de otras formas de oposición dibujan escenarios de dictaduras y muerte de la democracia institucional.
También se dieron a conocer ayer avances en el esclarecimiento del asesinato de quien fue presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. Según lo reportado por la secretaría federal de Seguridad, fue aprehendido el responsable intelectual de esa ejecución, quien pertenecería al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Y, mientras Donald Trumpstein ha firmado para que los expedientes del depredador sexual Jeffrey Epstein sean divulgados, lo cual permitiría confirmar o desechar las versiones de que el actual presidente de Estados Unidos está implicado en actos de esa índole (todo, bajo la expectativa de que no haya más trucos o supresiones), ¡hasta mañana, con el grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego sentenciado a más pagos por adeudos fiscales, lo cual exacerba más las pantallas de sus televisoras y su discurso de falso redentor social de última hora!
