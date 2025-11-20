▲ Durante la conferencia mañanera se firmó un acuerdo de colaboración con el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona para que científicos del país trabajen en prevenir efectos de desastres naturales, entre otras políticas, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de miembros de su gabinete y Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center. También se anunció que la próxima semana se formalizará la presentación del proyecto mexicano de la súpercomputadora más grande en América Latina. Foto Presidencia

H

oy reanuda hostilidades una parte del amasijo opositor que en la primera versión usó como disfraz la inasible etiqueta de “Generación Z”.

Lo hace en condiciones locales desventajosas, pues apenas cinco días atrás se realizó una marcha que exhibió la poca participación real de jóvenes en sus filas, la inautenticidad de algunos activistas “independientes” (un jovial panista con contrato por 2 millones de pesos), la falta de programa y claridad políticas y la irrupción de una violencia extrema que coincidió con las proclamas incendiarias y destructivas largamente difundidas en redes sociales.

La oposición institucional (PAN y PRI, específicamente) se mueve entre dos aguas, apoyando el movimiento “juvenil” y a la espera de réditos electorales, pero manteniendo cierta reserva por si los cauces se desbordan más allá de lo previsible. Se mueven las cúpulas de esos partidos, además, gustosamente presionadas por el fuerte oleaje generado desde el Grupo Salinas (Televisión Azteca y ADN 40 como instrumentos de propagandístico revanchismo por temas fiscales) y por el extraordinario escaparate que les brinda la coyuntura (sobre todo en medios extranjeros), más allá de su verdadero peso electoral.

El batiburrillo conservador va hoy por una segunda oportunidad, con una provocación mayor: coincidir, lo cual sería confrontar, con la ceremonia gubernamental conmemorativa del inicio de la Revolución Mexicana. Un desfile usualmente presenciado por miles de personas. Una organización con predominancia de las fuerzas armadas, del Ejército.

Según la información difundida a través de medios de comunicación, la Secretaría de la Defensa Nacional habría decidido cambiar la ruta tradicional que llevaría a sus contingentes de la Plaza de la Constitución al Campo Marte; ahora el destino final será el Monumento a la Revolución.

Se evitarían, así, riesgos de confrontación con civiles manifestantes. Podría parecer que el poder verde olivo estaría cediendo ante una fuerza opositora, pero otra visión, táctica, podría implicar que se estuviera fijando un límite físico, muy distante de Palacio Nacional, a la movilización de la “Generación Z”, que anunció su pretensión de llegar nuevamente a las inmediaciones del inmueble que es sede del Poder Ejecutivo.