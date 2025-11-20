Rememora hazañas de integrantes de la Revolución Mexicana
n la mesa de diálogo Descendientes de la Revolución Mexicana participaron los parientes de los generales Joaquín Amaro y de Félix U. Gómez, además del subteniente de caballería Gregorio Rodríguez Hinojosa, quienes narraron, más que una historia oficial, una crónica familiar.
Juan Carlos García Amaro Pingüi habló sobre su abuelo, el general Joaquín Amaro, considerado el forjador del Ejército Mexicano, como indica la placa de su escultura ecuestre ubicada a un costado del Auditorio Nacional. Félix Torres Gómez contó que su bisabuelo, el general Félix U. Gómez, murió defendiendo a nuestro país en la última batalla librada contra un ejército invasor, cuando los estadunidenses buscaban a Francisco Villa en El Carrizal, Chihuahua.
Gregorio de la Portilla León hizo lo mismo sobre su tío bisabuelo, el subteniente de caballería Gregorio Rodríguez Hinojosa, y recordó que en la batalla de El Carrizal logró detener a 11 o 14 estadunidenses.
Félix Torres Gómez, investigador de información regional UANL y socio de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística
La derecha sólo genera violencia, señalan
El pasado sábado marcharon panistas y priístas en contra del gobierno en una movilización a la que denominaron marcha de la generación Z, cuya convocatoria se realizó principalmente en redes sociales.
En realidad, el objetivo de la protesta fue la defensa de los privilegios que gozaron durante años, en los que se llenaron los bolsillos de mucho dinero mientras el pueblo mexicano permanecía en la miseria y el olvido por los gobiernos neoliberales.
La movilización de la oposición, en la que utilizaron golpeadores y provocadores profesionales para causar desmanes en edificios, comercios y oficinas gubernamentales, como lo constatan imágenes en redes, también tuvo el propósito de desestabilizar al gobierno para garantizar que regresen al poder en las próximas elecciones, debilitar a las instituciones y así pedir la intervención de Estados Unidos en nuestro territorio.
La derecha nunca propone nada, sólo busca generar violencia, tergiversar y manipular la realidad para tratar de justificar sus actos de barbarie.
Teodoro Palomino Gutiérrez, Antonio Román Hernández, Viviana Medina Soto, Mónica Ramírez, Michelle Palomino, Félix Hilario, Samuel Paz, Jorge Yáñez, Enrique López, Salomón Hernández, Alejandro Mejía, Sonia Robles, Olivia del Valle, Virginia Padilla, Angélica Hernández, Argelia Rodríguez, Juan Barrera, Patricio Mar, Jovita Cruz Ortega, María Luisa Orozco y Erick Vázquez
Pide castigo a agresores de la marcha del sábado
Presidenta Claudia Sheinbaum:
Sabemos que el gobierno de la 4T no es represor, pero una cosa es el respeto a la libertad de expresión y otra muy grave es que se tolere la violencia. En la supuesta marcha de la generación Z se reportaron embestidas que demuestran que los responsables de las movilizaciones son delincuentes.
Quienes acuden a manifestarse no lo hacen armados con mazos ni sierras de alto poder. Su único objetivo fue delinquir, destrozar monumentos históricos, vitrinas y comercios, así como golpear a los asistentes, delitos que deben ser castigados por la ley.
¿Cómo es posible que el número de policías lesionados sea mayor que el de delincuentes detenidos? El gobierno tiene la obligación de proteger a su población, de aprehender a los agresores y llevarlos a juicio. Tolerar dichos actos violentos es promover la impunidad y dejar en la indefensión a las fuerzas policiales y a la población. Los delincuentes deben ser castigados. Sí a la libertad de expresión, no a la violencia e impunidad
Ángeles López
Solicita seguimiento y atención médica
Hace algunos meses nos visitó en nuestro domicilio una enfermera del programa Salud Casa por Casa, quien nos realizó exámenes a mi esposa y a mí, integrando un reporte completo sobre nuestro estado actual de salud, con las enfermedades crónicas que padecemos. Solicitamos apoyo para recibir los medicamentos de elevado costo para la atención de nuestros problemas de salud.
La enfermera se comprometió a regresar en octubre con las respuestas a nuestras solicitudes, pero no ha vuelto. Demandamos seriedad y responsabilidad en los servidores públicos, que deben ser leales y eficaces colaboradores de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo con los programas sociales que ella está instaurando.
Francisco Javier Sandoval Torres
Invitaciones
Cineclub en el Cento Cultural El Albergue
El Centro Cultural El Albergue del Arte, emergentemx y Procine invitan este jueves de cineclub a las proyecciones de La cascada, de Pablo Delgado, y Sujo, de Fernanda Valadez y Astrid Rondero.
Acceso a 18:30 horas, proyección a 19 horas, en el Foro El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Informes y reservaciones al 55-5554-6228. Entrada libre
Ponencia ¿Qué está pasando en Morena y Morena Miguel Hidalgo?
La Corriente Crítica de Miguel Hidalgo, invita al público en general a la plática-ponencia, con el compañero Eduardo Cervantes Díaz Lombardo, cuyo tema será: ¿Qué está pasando en Morena y Morena Miguel Hidalgo?
La cita es en el Foro Lonaria del Parque Cañitas (Metro Popotla), el viernes 21 de noviembre. Acceso desde las 17:45 horas. Karina Martínez Salazar
Presentación del poemario Amaneceres de la angustia
Bonilla Artigas Editores y Librería Bonilla invitan a la presentación del poemario Amaneceres de la angustia, de Eduardo Mosches, con la participación de Francis Mestries, Manuel Illanes y el autor.
Percusión: Gabriel Mosches
Viernes 21 de noviembre a las 19.00 horas, en la Librería Bonilla, ubicada en Miguel Ángel de Quevedo 477, colonia Romero de Terreros, Coyoacán. CDMX
Flor y canto
Invitamos a todos los lectores de La Jornada a asistir este jueves 20 de noviembre a las 18 horas en punto, a la Asamblea Ciudadana de Flor y Canto en las escalinatas del Ángel de la Independencia. En celebración del 21 aniversario de la fundación de Flor y Canto.
América Cañizales, René González, Mali López