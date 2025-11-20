Rememora hazañas de integrantes de la Revolución Mexicana

n la mesa de diálogo Descendientes de la Revolución Mexicana participaron los parientes de los generales Joaquín Amaro y de Félix U. Gómez, además del subteniente de caballería Gregorio Rodríguez Hinojosa, quienes narraron, más que una historia oficial, una crónica familiar.

Juan Carlos García Amaro Pingüi habló sobre su abuelo, el general Joaquín Amaro, considerado el forjador del Ejército Mexicano, como indica la placa de su escultura ecuestre ubicada a un costado del Auditorio Nacional. Félix Torres Gómez contó que su bisabuelo, el general Félix U. Gómez, murió defendiendo a nuestro país en la última batalla librada contra un ejército invasor, cuando los estadunidenses buscaban a Francisco Villa en El Carrizal, Chihuahua.

Gregorio de la Portilla León hizo lo mismo sobre su tío bisabuelo, el subteniente de caballería Gregorio Rodríguez Hinojosa, y recordó que en la batalla de El Carrizal logró detener a 11 o 14 estadunidenses.

Félix Torres Gómez, investigador de información regional UANL y socio de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística

La derecha sólo genera violencia, señalan

El pasado sábado marcharon panistas y priístas en contra del gobierno en una movilización a la que denominaron marcha de la generación Z, cuya convocatoria se realizó principalmente en redes sociales.

En realidad, el objetivo de la protesta fue la defensa de los privilegios que gozaron durante años, en los que se llenaron los bolsillos de mucho dinero mientras el pueblo mexicano permanecía en la miseria y el olvido por los gobiernos neoliberales.

La movilización de la oposición, en la que utilizaron golpeadores y provocadores profesionales para causar desmanes en edificios, comercios y oficinas gubernamentales, como lo constatan imágenes en redes, también tuvo el propósito de desestabilizar al gobierno para garantizar que regresen al poder en las próximas elecciones, debilitar a las instituciones y así pedir la intervención de Estados Unidos en nuestro territorio.

La derecha nunca propone nada, sólo busca generar violencia, tergiversar y manipular la realidad para tratar de justificar sus actos de barbarie.

Teodoro Palomino Gutiérrez, Antonio Román Hernández, Viviana Medina Soto, Mónica Ramírez, Michelle Palomino, Félix Hilario, Samuel Paz, Jorge Yáñez, Enrique López, Salomón Hernández, Alejandro Mejía, Sonia Robles, Olivia del Valle, Virginia Padilla, Angélica Hernández, Argelia Rodríguez, Juan Barrera, Patricio Mar, Jovita Cruz Ortega, María Luisa Orozco y Erick Vázquez

Pide castigo a agresores de la marcha del sábado

Presidenta Claudia Sheinbaum:

Sabemos que el gobierno de la 4T no es represor, pero una cosa es el respeto a la libertad de expresión y otra muy grave es que se tolere la violencia. En la supuesta marcha de la generación Z se reportaron embestidas que demuestran que los responsables de las movilizaciones son delincuentes.

Quienes acuden a manifestarse no lo hacen armados con mazos ni sierras de alto poder. Su único objetivo fue delinquir, destrozar monumentos históricos, vitrinas y comercios, así como golpear a los asistentes, delitos que deben ser castigados por la ley.