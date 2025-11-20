Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 27

Beirut. El ejército israelí intensificó ayer sus ataques aéreos en el sur de Líbano, matando al menos a una persona, en el marco de una campaña de bombardeos casi diarios que, dice, está diseñada para bloquear la reactivación militar de Hezbollah, respaldada por Irán, en la zona fronteriza.

Tel Aviv acusa a Hezbollah de intentar rearmarse desde el alto el fuego en su guerra el año pasado, respaldado por Estados Unidos. El grupo afirma que ha acatado las exigencias de poner fin a su presencia militar en la región fronteriza cercana a Israel y de que el ejército libanés se despliegue allí.

Los residentes huyeron ayer después de que Israel emitió advertencias en las redes sociales identificando edificios que planeaba atacar en cuatro pueblos del sur, al alegar que atacaba infraestructuras militares de Hezbollah.

Los ataques contra las aldeas de Deir Kifa, Chehour, Aainata y Tayr Filsay generaron densas columnas de humo. A primera hora, una persona murió en un bombardeo israelí en el pueblo meridional de Al Tiri, informó el Ministerio de Salud libanés. El ejército israelí indicó que se trataba de un miembro del grupo que trabajaba para “restablecer la posición de Hezbollah en la zona”.

Expertos analizan explosivos

Israel utilizó municiones de racimo ampliamente prohibidas en su reciente guerra de 13 meses en Líbano, de acuerdo con fotografías de restos de municiones en el sur de esa nación árabe vistas por The Guardian.