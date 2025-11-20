Ha utilizado bombas prohibidas de racimo desde 2006: The Guardian
Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 27
Beirut. El ejército israelí intensificó ayer sus ataques aéreos en el sur de Líbano, matando al menos a una persona, en el marco de una campaña de bombardeos casi diarios que, dice, está diseñada para bloquear la reactivación militar de Hezbollah, respaldada por Irán, en la zona fronteriza.
Tel Aviv acusa a Hezbollah de intentar rearmarse desde el alto el fuego en su guerra el año pasado, respaldado por Estados Unidos. El grupo afirma que ha acatado las exigencias de poner fin a su presencia militar en la región fronteriza cercana a Israel y de que el ejército libanés se despliegue allí.
Los residentes huyeron ayer después de que Israel emitió advertencias en las redes sociales identificando edificios que planeaba atacar en cuatro pueblos del sur, al alegar que atacaba infraestructuras militares de Hezbollah.
Los ataques contra las aldeas de Deir Kifa, Chehour, Aainata y Tayr Filsay generaron densas columnas de humo. A primera hora, una persona murió en un bombardeo israelí en el pueblo meridional de Al Tiri, informó el Ministerio de Salud libanés. El ejército israelí indicó que se trataba de un miembro del grupo que trabajaba para “restablecer la posición de Hezbollah en la zona”.
Expertos analizan explosivos
Israel utilizó municiones de racimo ampliamente prohibidas en su reciente guerra de 13 meses en Líbano, de acuerdo con fotografías de restos de municiones en el sur de esa nación árabe vistas por The Guardian.
Las imágenes, examinadas por seis diferentes expertos en armas, parecen mostrar los restos de dos tipos distintos de municiones de racimo israelíes encontradas en tres lugares diferentes: al sur del río Litani, en los valles boscosos de Wadi Zibqin, Wadi Barghouz y Wadi Deir Siryan.
Estas pruebas constituyen el primer indicio de que Israel ha utilizado estos pertrechos en casi dos décadas, desde que las empleó en la guerra de Líbano de 2006.
También sería la primera vez que se tiene constancia del uso por parte de Israel de los dos nuevos tipos de municiones de racimo hallados: los misiles guiados M999 Barak Eitan, de 155 mm. y Ra’am Eitan, de 227 mm, agregó The Guardian.
Las municiones de racimo son artefactos en contenedores que liberan numerosas submuniciones más pequeñas, denominadas “bombas”, sobre una amplia zona del tamaño de varios campos de fútbol. Su uso está ampliamente prohibido, ya que hasta 40 por ciento de las submuniciones no explotan al impactar, lo que supone un peligro para la población civil, que podría encontrarlas y morir al estallar.