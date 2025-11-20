▲ Entre las ruinas de edificios, una mujer trata de secar la ropa luego de las fuertes lluvias que han hecho evidente la fragilidad de los campamentos. Foto Afp

Afp, Reuters, Sputnik y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 27

Franja de Gaza. Al menos 28 palestinos fueron asesinados y 77 resultaron heridos ayer por los intensos bombardeos israelíes en la franja de Gaza y Jan Younis, al tiempo que las autoridades gazatíes elevaron a cerca de 400 las “violaciones documentadas” que dejaron 280 personas abatidas y 672 heridas desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró: “hemos puesto fin a la guerra en Gaza y, hace dos días, increíblemente, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respaldó el Plan de Paz de Trump... Contamos con la firma de 59 países... Las Naciones Unidas respaldaron lo que se denomina la junta de paz, presidida por una persona llamada Donald J. Trump”.

Según el ejército israelí, los ataques en Gaza y Jan Younis respondieron a violaciones del alto el fuego por parte de Hamas. Los ataques son los más mortíferos del ejército israelí sobre Gaza desde el inicio del cese impuesto por Trump en el territorio palestino.

El ejército israelí informó de la ofensiva contra “objetivos terroristas de Hamas en la franja de Gaza” en respuesta a disparos de milicianos del movimiento contra sus tropas en el sur del territorio. Aunque los soldados no sufrieron daños, “esta acción constituye una violación del acuerdo de alto el fuego”, afirmó.

Hamas denunció las acciones como una “escalada peligrosa” e instó a Estados Unidos a “ejercer una presión inmediata y seria” para forzar a Israel a respetar el acuerdo.

En ese entorno, el pánico y el miedo se extendieron entre los residentes de Gaza mientras las tormentas provocaron inundaciones, destrucción y miseria en los campamentos de refugiados.

El gobierno de Gaza cifró las pérdidas ocasionadas por el temporal en 45 millones de dólares, que incluyen 22 mil tiendas, alimentos y medicinas estropeados y daños en la infraestructura, mientras los grupos de ayuda locales aseguraron que se necesitan de forma urgente 300 mil nuevas tiendas.