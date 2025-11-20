▲ La policía y unidades del ejército de Sudáfrica realizaron ayer un desfile, en el que participaron helicópteros, unidades caninas y agentes en motocicletas, como una demostración de fuerza previa a las protestas previstas en torno a la cumbre de líderes mundiales del Grupo de los 20, que se celebrará este fin de semana en Johannesburgo. El país desplegó 3 mil 500 agentes adicionales y puso a sus fuerzas armadas en alerta bajo un solo mando para proporcionar seguridad en este importante evento. Foto Afp, con información de Ap