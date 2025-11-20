Sudáfrica blinda la reunión del G-20
▲ La policía y unidades del ejército de Sudáfrica realizaron ayer un desfile, en el que participaron helicópteros, unidades caninas y agentes en motocicletas, como una demostración de fuerza previa a las protestas previstas en torno a la cumbre de líderes mundiales del Grupo de los 20, que se celebrará este fin de semana en Johannesburgo. El país desplegó 3 mil 500 agentes adicionales y puso a sus fuerzas armadas en alerta bajo un solo mando para proporcionar seguridad en este importante evento.Foto Afp, con información de Ap
Periódico La Jornada
Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 26
