▲ El mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, su esposa, Rosangela (derecha), y la ministra del Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, durante una conferencia en la COP30. Foto Ap

Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 26

Belém. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, presionaron a los negociadores para que alcancen acuerdos en la cumbre climática, que se realiza en Belém, donde está por cumplirse un plazo autoimpuesto.

Ambos llegaron ayer a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) para dar un empujón a las conversaciones entre los participantes.

Lula dejó claro que la salida de las energías fósiles debe ser la prioridad de la COP30, pero matizó que cada país tiene que hacerlo a su ritmo, en la recta final de las negociaciones en Belém.

“Cada país debe ser dueño de determinar lo que puede hacer dentro de un plazo propio y en sus posibilidades” para abandonar el uso de las energías fósiles.

Los casi 200 países miembros de la COP30 ya anunciaron hace dos años que su objetivo era emprender una transición para abandonar esos combustibles emisores de gases de efecto invernadero.

Pero ahora más de 80 naciones están conformando una alianza cada vez más poderosa, la cual exige una hoja de ruta, con plazos y pautas, para pasar esa página.

Esa hoja de ruta es uno de los puntos a discusión más calientes en Belém, y países productores de petróleo como Arabia Saudita no quieren ceder más terreno.