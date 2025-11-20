Gobierno estadunidense enfrenta a profesionales de inteligencia y castrenses con ciudadanos, acusan
Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 25
Washington. Seis demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado, todos con experiencia castrense o en servicios de estrategia, afirmaron que el gobierno del presidente, Donald Trump, “está enfrentando a nuestros profesionales militares y de inteligencia” contra los ciudadanos estadunidenses, y exhortaron a los efectivos a“desobedecer las órdenes ilegales”.
En una publicación conjunta a través de la red social Instagram, los legisladores, que se desempeñaron en dependencias como el ejército, la marina, la fuerza aérea y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), hicieron un llamado directo al personal militar y de inteligencia del país a “proteger la Constitución” y a la ciudadanía estadunidenses.
“A todos los que arriesgan cada día para mantener a salvo a los habitantes de Estados Unidos, sabemos que ahora mismo están bajo una enorme presión y estrés. Los ciudadanos confían en el ejército, pero ese respaldo está en riesgo. Esta administración está desplegando a nuestras tropas y a profesionales de inteligencia contra los ciudadanos estadunidenses”, afirmó la coalición de demócratas.
“Al igual que nosotros, todos ustedes juraron proteger y defender esta Constitución. Ahora mismo las amenazas no sólo vienen de fuera, sino desde aquí, en casa. Nuestras leyes son claras: puedes rechazar órdenes ilegales. Debes rechazarlas”, sentenciaron.
Coalición de expertos
Los legisladores agregaron que “nadie tiene que obedecer órdenes que violen la ley o nuestra Constitución”, y alertaron sobre “lo difícil que son estos tiempos para ser servidor público”.
“Donde quiera que sirvas, tu vigilancia es crítica. Y tienes que saber que te respaldamos porque ahora más que nunca los estadunidenses los necesitan. No abandonen el barco”, concluyeron los representantes populares.
El video muestra a los senadores Elissa Slotkin, que sirvió para la CIA en Irak, y Mark Kelly, antiguo miembro de la Marina estadunidense y astronauta de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), así como a los representantes Jason Crow, Chrissy Houlahan, Chris Deluzio y Maggie Goodlander, de New Hampshire.
Los legisladores opositores no especificaron a qué ordenes se referían. Desde que volvió a la Casa Blanca en enero, Trump ha sido objeto de críticas por el uso de las fuerzas estadunidenses tanto dentro como fuera del país.
En el territorio estadunidense, el mandatario ordenó el envío de efectivos de la Guardia Nacional a varias ciudades del país, todas gobernadas por los demócratas, en un intento de controlar supuestos disturbios generalizados.
En el extranjero el jefe de la Casa Blanca desplegó un operativo contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental. Los expertos afirman que los ataques, en los que han muerto más de 80 personas, son ilegales y equivalen a ejecuciones extrajudiciales.
El Vaticano rechaza la política migratoria
El papa León XIV respaldó firmemente a los obispos de Estados Unidos quienes condenaron la ofensiva migratoria del gobierno de Trump, e instó al pueblo estadunidense a escucharlos y a tratar a los inmigrantes humanamente, al asegurar que son víctimas de un trato “extremadamente irrespetuoso”.
Robert Francis Prevost, el primer Papa estadunidense de la historia, aseguró que “tenemos que buscar maneras de tratar a las personas humanamente, con la dignidad que tienen”.
Agregó que “si las personas están en Estados Unidos de manera ilegal, hay maneras de abordarlo. Hay tribunales, existe un sistema de justicia”, señaló.
Indulta Trump a presunto agresor sexual
Un hombre que participó en el ataque del 6 de enero contra el Capitolio, identificado como Andrew Paul Johnson, de 44 años, e indultado por Trump a principios de este año fue arrestado en Florida por múltiples cargos de abuso sexual infantil, informó The Guardian.