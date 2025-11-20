Afp

Jueves 20 de noviembre de 2025

Washington. Seis demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado, todos con experiencia castrense o en servicios de estrategia, afirmaron que el gobierno del presidente, Donald Trump, “está enfrentando a nuestros profesionales militares y de inteligencia” contra los ciudadanos estadunidenses, y exhortaron a los efectivos a“desobedecer las órdenes ilegales”.

En una publicación conjunta a través de la red social Instagram, los legisladores, que se desempeñaron en dependencias como el ejército, la marina, la fuerza aérea y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), hicieron un llamado directo al personal militar y de inteligencia del país a “proteger la Constitución” y a la ciudadanía estadunidenses.

“A todos los que arriesgan cada día para mantener a salvo a los habitantes de Estados Unidos, sabemos que ahora mismo están bajo una enorme presión y estrés. Los ciudadanos confían en el ejército, pero ese respaldo está en riesgo. Esta administración está desplegando a nuestras tropas y a profesionales de inteligencia contra los ciudadanos estadunidenses”, afirmó la coalición de demócratas.

“Al igual que nosotros, todos ustedes juraron proteger y defender esta Constitución. Ahora mismo las amenazas no sólo vienen de fuera, sino desde aquí, en casa. Nuestras leyes son claras: puedes rechazar órdenes ilegales. Debes rechazarlas”, sentenciaron.

Coalición de expertos

Los legisladores agregaron que “nadie tiene que obedecer órdenes que violen la ley o nuestra Constitución”, y alertaron sobre “lo difícil que son estos tiempos para ser servidor público”.

“Donde quiera que sirvas, tu vigilancia es crítica. Y tienes que saber que te respaldamos porque ahora más que nunca los estadunidenses los necesitan. No abandonen el barco”, concluyeron los representantes populares.

El video muestra a los senadores Elissa Slotkin, que sirvió para la CIA en Irak, y Mark Kelly, antiguo miembro de la Marina estadunidense y astronauta de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), así como a los representantes Jason Crow, Chrissy Houlahan, Chris Deluzio y Maggie Goodlander, de New Hampshire.