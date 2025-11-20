▲ La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó un cargamento de drogas ilícitas con valor por 362 millones de dólares en el Pacífico oriental, sin precisar frente a las costas de qué país, lo que representa una cantidad récord de cocaína incautada para un solo buque. Foto difundida por el Departamento de Seguridad Interior en X

Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 25

Washington y Nueva York. El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, buscó este miércoles escalar la presión sobre el gobierno mexicano al afirmar que la frontera física entera con Estados Unidos del lado mexicano está controlada por “organizaciones narcoterroristas”.

Dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró: “no estoy contento” con México por su situación de violencia, el arquitecto de las políticas de Washington contra los inmigrantes se acercó deliberadamente al área de prensa en las afueras de la Casa Blanca para reiterar a periodistas que el enfoque de política exterior de este gobierno está correctamente girando de guerras en otros países hacia la acción militar en este hemisferio.

“Todo el límite físico de nuestra frontera sureña del lado mexicano está controlada por estas organizaciones narcoterroristas”, afirmó Miller a periodistas. “Todo lo que ocurre ahí, ellos deciden, controlan. No hay tema más esencial de seguridad nacional que el desmantelamiento de estos grupos”.

Miller, quien es uno de los operativos políticos más sobresalientes e influyentes en este gobierno, declinó responder a preguntas de los periodistas sobre Líbano, el escándalo Jeffrey Epstein y otros temas, y esperó hasta que las preguntas se dedicaran a asuntos hemisféricos, como si existen negociaciones por un canal informal con el presidente Nicolás Maduro.

“No tengo nada que añadir, sólo decir que el presidente Trump ha dejado claro que Estados Unidos estará asegurando nuestros intereses en el hemisferio occidental. Al centro de eso está el desmantelamiento del narcoterrorismo y de los cárteles criminales, desde nuestra frontera sur hasta la punta de Sudamérica”, sentenció.

Uso de la fuerza legal

El funcionario repitió acusaciones estadunidenses de que el gobierno venezolano administra “cárteles criminales” y reiteró que el gobierno de Trump tiene el compromiso de “usar fuerza legal para frenar a grupos terroristas que amenazan vidas estadunidenses”.