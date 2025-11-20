EU pasó de guerras en otros países a acciones militares en nuestro hemisferio, advierte el subjefe de gabinete
Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 25
Washington y Nueva York. El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, buscó este miércoles escalar la presión sobre el gobierno mexicano al afirmar que la frontera física entera con Estados Unidos del lado mexicano está controlada por “organizaciones narcoterroristas”.
Dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró: “no estoy contento” con México por su situación de violencia, el arquitecto de las políticas de Washington contra los inmigrantes se acercó deliberadamente al área de prensa en las afueras de la Casa Blanca para reiterar a periodistas que el enfoque de política exterior de este gobierno está correctamente girando de guerras en otros países hacia la acción militar en este hemisferio.
“Todo el límite físico de nuestra frontera sureña del lado mexicano está controlada por estas organizaciones narcoterroristas”, afirmó Miller a periodistas. “Todo lo que ocurre ahí, ellos deciden, controlan. No hay tema más esencial de seguridad nacional que el desmantelamiento de estos grupos”.
Miller, quien es uno de los operativos políticos más sobresalientes e influyentes en este gobierno, declinó responder a preguntas de los periodistas sobre Líbano, el escándalo Jeffrey Epstein y otros temas, y esperó hasta que las preguntas se dedicaran a asuntos hemisféricos, como si existen negociaciones por un canal informal con el presidente Nicolás Maduro.
“No tengo nada que añadir, sólo decir que el presidente Trump ha dejado claro que Estados Unidos estará asegurando nuestros intereses en el hemisferio occidental. Al centro de eso está el desmantelamiento del narcoterrorismo y de los cárteles criminales, desde nuestra frontera sur hasta la punta de Sudamérica”, sentenció.
Uso de la fuerza legal
El funcionario repitió acusaciones estadunidenses de que el gobierno venezolano administra “cárteles criminales” y reiteró que el gobierno de Trump tiene el compromiso de “usar fuerza legal para frenar a grupos terroristas que amenazan vidas estadunidenses”.
Advirtió que “Estados Unidos considera el narcoterrorismo en Colombia como un tema muy serio”.
No hubo preguntas para Miller sobre México, pero eso no lo detuvo de compartir el mensaje que deseaba transmitir desde el inicio. “Solo concluiré diciendo que empleamos fuerza letal militar para perseguir a Al Qaeda y el Estado Islámico. Los cárteles en este hemisferio controlan territorios, ejércitos y determinan resultados electorales al asesinar políticos a voluntad con el fin de manejar gobiernos enteros”, resaltó.
Dentro de la Casa Blanca continúan los debates sobre puesta en marcha de acción militar estadunidense. ¿Negociar con Venezuela o lanzar acciones militares directas? Miller y el secretario de Estado, Marco Rubio, han reportado medios de comunicación, abogan por la intervención castrense directa. Pero otros asesores presidenciales y algunos sectores de las bases de Trump, no desean más operaciones bélicas y buscan convencer al mandatario de mantener el enfoque sobre temas domésticos, como la inflación, el empleo y la economía en general, asuntos que empiezan a erosionar su apoyo popular.
Los comentarios del presidente estadunidense el lunes de que “no estaba contento” con México y la continuación de esfuerzos para elevar la presencia militar en el Caribe, parecen indicar que Miller y sus colegas van ganando por ahora el debate interno.
Trump detalló que en México “conocemos cada ruta, cada dirección de todos los capos de las drogas, de sus puertas de entrada (de sus casas), sabemos todo sobre cada uno de ellos”.
Si ese es el caso, tal vez debería de compartir la información al gobierno mexicano en lugar de enviar, junto con sus asesores, mensajes ominosos.