▲ El presidente estadunidense se ha esforzado por negar su involucramiento en los abusos del criminal sexual. En Washington, sigue como un atractivo turístico la estatua que representa la amistad entre Trump y Epstein. Foto Ap

David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 24

Nueva York y Washington. El caso de Jeffrey Epstein sobre abusos sexuales y pederastia ha sido encubierto durante 30 años, y aunque esta semana el Congreso aprobó una medida para ordenar al Departamento de Justicia que divulgue todos los archivos del asunto, es probable que sea sólo el inicio de otra fase de ocultamiento oficial de las relaciones del fallecido financiero con una amplia gama de la cúpula económica y social del país, incluido el presidente Donald Trump.

La medida aprobada por ambas Cámaras del Congreso estadunidense el martes, llegó ayer al escritorio del mandatario, quien la promulgó en ley. “Acabo de firmar la legislación para divulgar los archivos de Epstein”, escribió Trump en su red social, donde enfatizó que fue durante su primer periodo que el depredador sexual fue formalmente acusado y que su antecesor demócrata, Joe Biden, nunca “divulgó un solo documento”, y resaltó que los socios y amigos del acusado fueron demócratas.

El jefe de la Casa Blanca, ante el hecho de que su intenso esfuerzo para frenar la aprobación de la medida estaba fracasando, dio un giro el pasado domingo y se proclamó a favor de la divulgación del expediente, al acusar a los demócratas de generar una narrativa falsa sobre su relación con Epstein y al sostener: “no tengo nada que ocultar”.

Pero si eso fuera cierto, señalan observadores, el presidente podría haber ordenado desde que llegó a la presidencia que su Departamento de Justicia divulgara todos los archivos sin la aprobación del Congreso.

Ofensiva contra demócratas

En su más reciente maniobra antes de aceptar su derrota y llamar a favor de la aprobación, el viernes pasado Trump ordenó a su procuradora general, Pam Bondi, iniciar investigaciones sobre las relaciones de prominentes figuras demócratas con Epstein. Nombró al ex presidente Bill Clinton, al antiguo rector de Harvard, Lawrence Summers, y ejecutivos de la empresa financiera JP Morgan Chase, entre otros.

Analistas y legisladores demócratas señalaron que esa maniobra podría ser usada ahora para evitar la divulgación de todos los documentos relacionados con Epstein, ya que hay ciertas condiciones en la medida, por ejemplo, una que evita que el Departamento de Justicia divulgue expedientes y otros materiales si son parte de una investigación criminal en curso.

La legislación aprobada contiene otra excepción que permite al Departamento de Justicia no divulgar información que pudiera invadir la privacidad personal de víctimas y personas ajenas.

Este miércoles, la procuradora, Pam Bondi, jefa del Departamento de Justicia, afirmó que divulgará el material relacionado con Epstein dentro de un plazo de 30 días, una vez promulgada la ley. Sin embargo, también confirmó que la medida permite que su dependencia retenga parte del material, lo cual nutrió la intensa especulación sobre cómo se procederá en el asunto.

“Sería muy naif (ingenuo) que cualquiera de nosotros pensara que Trump de verdad ha cambiado. No quiere que la información salga”, opinó el senador demócrata Peter Welch en entrevista con Washington Post.

A la fecha, se han divulgado de manera pública aproximadamente 53 mil documentos y se calcula que hay en total más de 100 mil en el archivo bajo control del Departamento de Justicia.

Para las víctimas –cerca de mil mujeres en total– la aprobación del Congreso fue un triunfo a su larga lucha por las transparencia y contra la impunidad en el caso, sobre todo después del aparente suicidio de Epstein en 2019 en su celda en Nueva York, mientras esperaba el inicio de su juicio.

Muchas de las víctimas –casi todas adolescentes cuando fueron manipuladas por Epstein y sus cómplices para complacerlos con actos sexuales– han expresado su repetida frustración de lograr un rendimiento de cuentas real.

Décadas sin respuestas

Una de las víctimas, Annie Farmer, en una conferencia de prensa reciente antes del voto, recordó que este asunto ha pasado por cinco presidentes de ambos partidos, empezando en 1996, cuando su hermana le reportó a la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) lo que Epstein les había hecho; “le colgaron el teléfono”, eso fue durante la presidencia de Clinton, recordó.