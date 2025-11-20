Estados
Teotihuacan: atacan refugio canino
▲ El refugio canino Xollin, en Teotihuacan, estado de México, fue atacado ayer en la madrugada por al menos dos sujetos que iban en motocicletas e hicieron disparos de escopeta por varios minutos. Rosa María Segura, responsable del sitio, señaló que en el ataque un perro quedó lesionado por las esquirlas que le causaron fractura en una pata. “No es la primera vez que atentan contra el refugio, desde mayo enfrentamos este tipo de situaciones. Un día abrieron el refugio y provocaron que los perros se atacaran entre ellos; cuatro caninos perecieron”, recordó.Foto Facebook Xollin, con información de Javier Salinas Cesáreo
Periódico La Jornada
Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 30
