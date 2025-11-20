Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 30
El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Éric Flores (Morena), señaló que esa instancia se reunirá esta o la próxima semana para analizar las respuestas que les envíe la Fiscalía Anticorrupción de Campeche a un cuestionario relacionado con la petición de desafuero del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno (Alito), para determinar si la solicitud procede.
“Si contestan, esta misma semana lo pondré a consideración de la Sección Instructora”, indicó el legislador, después de subrayar que, si no hay respuesta de la fiscalía –que acusa a Alito de presunto peculado y ejercicio indebido del servicio público– en las próximas horas, citará a los integrantes del organismo que él encabeza hasta la semana próxima.
En entrevista colectiva, Flores Cervantes negó que exista la posibilidad de que la solicitud de retirarle a Moreno el fuero constitucional se quede simplemente “congelada”, pues “en este mismo periodo (de sesiones ordinarias) tiene que haber noticias”.
De igual forma, resaltó que el objetivo de la Sección Instructora al hacer nuevas preguntas a la Fiscalía de Campeche es “tener certezas de la propia solicitud”, y negó que dicha instancia judicial se resista a cooperar en la respuesta de los cuestionarios.
“Ha habido comunicación, yo no puedo decir que la Fiscalía de Campeche no ha apoyado. Esto es un asunto jurídico, y hay que llenar huecos para no dejar ningún espacio ni laguna, pero yo no puedo decir que la fiscalía no ha apoyado porque la solicitud es de ellos, y son los mayores interesados” en que el expediente siga su curso.
Debido a la secrecía del proceso, el diputado morenista se negó a especificar cuáles “cuestiones de carácter técnico” aún no han sido aclaradas por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche; tampoco, si ya hay elementos suficientes para perfilar que la petición de desafuero contra Alito proceda o no.
Subrayó que admitir o no la solicitud “no es un asunto de voluntades políticas: esto es un asunto absolutamente jurídico”.