Fernando Camacho y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 30

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Éric Flores (Morena), señaló que esa instancia se reunirá esta o la próxima semana para analizar las respuestas que les envíe la Fiscalía Anticorrupción de Campeche a un cuestionario relacionado con la petición de desafuero del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno (Alito), para determinar si la solicitud procede.

“Si contestan, esta misma semana lo pondré a consideración de la Sección Instructora”, indicó el legislador, después de subrayar que, si no hay respuesta de la fiscalía –que acusa a Alito de presunto peculado y ejercicio indebido del servicio público– en las próximas horas, citará a los integrantes del organismo que él encabeza hasta la semana próxima.

En entrevista colectiva, Flores Cervantes negó que exista la posibilidad de que la solicitud de retirarle a Moreno el fuero constitucional se quede simplemente “congelada”, pues “en este mismo periodo (de sesiones ordinarias) tiene que haber noticias”.