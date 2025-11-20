Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 30

Chilpancingo, Gro., La bancada del PRI en el Congreso de Guerrero defendió la permanencia del nombre del ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa en el calendario cívico estatal, con el argumento de que si se elimina la conmemoración del ex mandatario priísta también se tendría que valorar la celebración del 19 de febrero, día del Ejército Mexicano, institución acusada de seguir las órdenes de represión contra los movimientos sociales en la época de la guerra sucia en la entidad.

Su postura, insistieron, se centra en mantener la conmemoración de la figura de Figueroa Figueroa por su relevancia en el estado.

La Coordinadora Nacional de Egresados de la Normal de Ayotzinapa rechazó la petición de la bancada priísta y la defensa del ex mandatario con al afirmar que la historia “no es moda”, pues además se le hace un homenaje a personas relevantes en el estado. Asimismo hizo pública una denuncia contra Figueroa Figueroa que se encuentra en el Archivo General de la Nación, en la que se detalla la conducta represiva del ex gobernador.

Los egresados recordaron que durante su gobierno, estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero y de la Normal de Ayotzinapa realizaban un mitin y Rubén Figueroa detuvo personalmente a un joven de nombre Cuauhtémoc Vidal y a su tutor, e insultó a sus compañeras llamándolas “putas”.