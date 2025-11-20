“Fue detectado el camión en el que llegaron”, dice
Están detenidos en Jalisco y se van a quedar entre 3 y 10 años presos, señaló // “Son de alta peligrosidad 17 de ellos”
Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 30
Guadalajara, Jal., El gobernador emecista de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que las autoridades estatales detectaron un camión en el que llegaron a Guadalajara, el pasado sábado, unos 50 “agitadores” profesionales que participaron en los actos vandálicos en el palacio de gobierno y la plaza de armas, de los cuales hay al menos 17 “de alta peligrosidad” entre los 40 adultos detenidos ese mismo día.
“A estas personas les pagaron un sueldo para venir a ocasionar destrozos en Jalisco y, por supuesto, desviar la atención de lo que estaba pasando en la Ciudad de México. Hay 17 de ellos ya identificados, que vienen principalmente del estado de México (...) No vamos a permitir que se liberen a esta bola de delincuentes pagados, con intereses políticos a nivel nacional”, dijo.
Lemus no explicó por qué si detectaron el autobús entonces se permitió a dicho grupo llegar al palacio de gobierno, ni tampoco por qué no se les atajó cuando realizaban los destrozos y desmanes libremente durante al menos tres horas.
“Quisieron enviarnos a estos porros, a estos delincuentes. Pues a sus agitadores ya los tenemos capturados en Jalisco y se van a quedar entre tres y 10 años presos”, agregó.
“Luego vamos a ir transparentando de dónde salieron los recursos para pagarles. Ellos, en sus declaraciones, van a ir ‘cantando’ quién les pagó los recursos para venir a hacer los daños aquí. Al cabo de los años, en la sombra, ellos van a ir soltando mucha información”, agregó Lemus.
Precisó que de los 40 arrestados por los actos violentos del sábado, aquellos que no hayan tenido un “involucramiento importante” no tendrán mayor problema y “con la reparación del daño van a salir libres”.
Identifican a El Tarzán, un “incitador nacional”
“Pero los 17 que venían de otros estados , que recibieron un sueldo, que los trajeron en un camión para ocasionar estos desmanes en Jalisco, si quisieron venir aquí al estado, pues aquí se van a quedar.” Aseguró que entre los aprehendidos está un “incitador nacional” apodado El Tarzán, al cual tienen identificado en más de 10 protestas “en estados, por supuesto, de la oposición” y causando destrozos y agresiones a elementos de seguridad.
El gobernador reconoció que hay dos policías bajo investigación en Asuntos Internos quienes “al calor de los sucesos cometieron excesos” y adelantó que “tendrá que haber una disculpa pública” a aquellos periodistas que hayan sido víctimas “de alguna situación de violencia”.
En 2020, cuando hubo disturbios y hasta quema de patrullas durante una manifestación en el centro de Guadalajara motivada por la muerte de Geovani López –un albañil que falleció tras ser arrestado por policías debido a que no portaba cubrebocas– el entonces gobernador emecista, Enrique Alfaro, aseguró también que el grupo violento fue enviado desde “los sótanos del poder” en la Ciudad de México.
El pasado martes, familiares de varios de los 40 detenidos se mantuvieron afuera del juzgado en Puente Grande, donde el juez Francisco Javier Castellanos declaró la legalidad de las aprehensiones a pesar de la evidencia en testimonios y vídeos de la brutalidad policial en los arrestos. Este jueves se realizará una segunda audiencia para determinar la situación legal de cada uno de los jóvenes.