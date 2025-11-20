Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 30

Guadalajara, Jal., El gobernador emecista de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que las autoridades estatales detectaron un camión en el que llegaron a Guadalajara, el pasado sábado, unos 50 “agitadores” profesionales que participaron en los actos vandálicos en el palacio de gobierno y la plaza de armas, de los cuales hay al menos 17 “de alta peligrosidad” entre los 40 adultos detenidos ese mismo día.

“A estas personas les pagaron un sueldo para venir a ocasionar destrozos en Jalisco y, por supuesto, desviar la atención de lo que estaba pasando en la Ciudad de México. Hay 17 de ellos ya identificados, que vienen principalmente del estado de México (...) No vamos a permitir que se liberen a esta bola de delincuentes pagados, con intereses políticos a nivel nacional”, dijo.

Lemus no explicó por qué si detectaron el autobús entonces se permitió a dicho grupo llegar al palacio de gobierno, ni tampoco por qué no se les atajó cuando realizaban los destrozos y desmanes libremente durante al menos tres horas.

“Quisieron enviarnos a estos porros, a estos delincuentes. Pues a sus agitadores ya los tenemos capturados en Jalisco y se van a quedar entre tres y 10 años presos”, agregó.

“Luego vamos a ir transparentando de dónde salieron los recursos para pagarles. Ellos, en sus declaraciones, van a ir ‘cantando’ quién les pagó los recursos para venir a hacer los daños aquí. Al cabo de los años, en la sombra, ellos van a ir soltando mucha información”, agregó Lemus.

Precisó que de los 40 arrestados por los actos violentos del sábado, aquellos que no hayan tenido un “involucramiento importante” no tendrán mayor problema y “con la reparación del daño van a salir libres”.