Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 29
Xalapa, Ver., El diputado local priísta Héctor Yunes Landa interrumpió la comparecencia del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del estado, Miguel Santiago Reyes Hernández, para reprocharle a gritos por haber respondido a la diputada panista Indira Rosales San Román que tiene un “problema de comprensión básica” cuando ésta le cuestionó sobre el tema del fideicomiso que se creó para atender desastres naturales.
Durante el acto de rendición de cuentas, el legislador dejó su asiento y caminó hasta la mesa donde se encontraba el funcionario, a quien, de acuerdo con algunos presentes, insultó en repetidas ocasiones.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Tanya Carola Viveros, hizo un llamado a la cordura y pidió a Yunes Landa acatar el formato de la exposición y no faltar al respeto a Reyes Hernández.
Posteriormente, el priísta abandonó el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada donde se realizaba la comparecencia, pero antes, según un video que circula en redes sociales, empujó y amenazó a un trabajador del Congreso local.
En la grabación se ve a Héctor Yunes reprochar al hombre –vestido de traje negro y quien presuntamente era un asesor de la bancada morenista– por problemas que habían tenido en ocasiones anteriores.
“Tú me has estado chingando varias veces, ya me tienes hasta la madre, cabrón. Van dos veces... cuando me fuiste a tomar la puta fotografía, ¿no te acuerdas?… no te me pongas, porque te rompo la madre”, amagó el legislador.
Después de que se hizo público lo sucedió, el priísta argumentó que no permitirá que se le insulte a él o a sus compañeras.
Añadió que la discusión con el asesor legislativo se dio porque este intentó provocarlo y sacarlo de sus casillas.
“Los diputados de Morena mandaron a sus esbirros a provocarme con el propósito de crear una caja china ante la desinformación presentada por el secretario de Finanzas”, argumentó.
Recalcó que no permitirá que lo intimiden y que continuará cuestionando a los funcionarios estatales que faltan de comparecer ante la Legislatura.