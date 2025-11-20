Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 29

Xalapa, Ver., El diputado local priísta Héctor Yunes Landa interrumpió la comparecencia del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del estado, Miguel Santiago Reyes Hernández, para reprocharle a gritos por haber respondido a la diputada panista Indira Rosales San Román que tiene un “problema de comprensión básica” cuando ésta le cuestionó sobre el tema del fideicomiso que se creó para atender desastres naturales.

Durante el acto de rendición de cuentas, el legislador dejó su asiento y caminó hasta la mesa donde se encontraba el funcionario, a quien, de acuerdo con algunos presentes, insultó en repetidas ocasiones.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Tanya Carola Viveros, hizo un llamado a la cordura y pidió a Yunes Landa acatar el formato de la exposición y no faltar al respeto a Reyes Hernández.

Posteriormente, el priísta abandonó el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada donde se realizaba la comparecencia, pero antes, según un video que circula en redes sociales, empujó y amenazó a un trabajador del Congreso local.