Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 29

Debido a lo complejo del caso, la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, Ángela Zamorano Herrera, resolverá el próximo viernes si le concede a Javier Duarte de Ochoa la libertad anticipada por delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, luego de que ayer concluyó el cierre de alegatos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) y los abogados del ex gobernador de Veracruz.

Sin embargo, Manuel Granados Quiroz, titular de la oficina de asuntos relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), pidió a la juzgadora que no cediera “a esta petición navideña” de la defen-sa para conceder el beneficio de la preliberación.

Durante la tercera audiencia que duró casi 12 horas, Duarte de Ochoa solicitó que la FGR se condujera con respeto hacia su persona y no hiciera de este proceso un “circo mediático”, luego de que lo acusó de haberse robado 60 mil millones pesos.

El ex mandatario señala “circo mediático”

"La fiscalía general, y en particular el fiscal Granados Quiroz, tiene el propósito de hacer un circo mediático, un show. Es una falta de respeto para usted, para la institución que representa y para mí”, dijo.

Asimismo desacreditó las acusaciones sobre que demandó a su ex colaborador Antonio Tarek Abdalá, quien aseguró tiene miedo a represalias. “Nunca lo demandé. El documento no corresponde a mi firma, cualquiera pudo presentar una denuncia con mi firma”.

Su abogado, Pablo Campuzano, reiteró que el ex gobernador reúne los requisitos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, entre ellos haber cumplido un porcentaje de la condena de al menos 70 por ciento y tener buena conducta, entre otros.