Silvia Chávez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 28

Tepotzotlán, Méx., Los municipios de Tepotzotlán y Teoloyucan mantienen un conflicto por límites territoriales en el barrio de San Sebastián, que el martes provocó un enfrentamiento entre policías de la primera localidad –quienes realizaron disparos– y pobladores teoloyuquenses que defendieron a trabajadores de una empresa privada que iniciaron una obra vial en su comunidad. La confrontación dejó un agente herido, 11 albañiles detenidos y dos patrullas con los vidrios rotos.

El edil morenista de Teoloyucan, Luis Domingo Zenteno Santaella, solicitó la intervención del secretario general de Gobierno del estado de México, Horacio Duarte Olivares, y de la Comisión de Límites Territoriales de la legislatura local, para resolver el diferendo entre ambas demarcaciones.

El munícipe explicó que la administración que encabeza cuenta con documentación que especifica que el ejido de San Sebastián pertenece a Teoloyucan, pruebas incluidas en un expediente al momento analizado en la Comisión de Límites del Congreso mexiquense.

En conferencia, explicó que el martes anterior albañiles disponían trabajos en la avenida de La Luz, que beneficiarán a más de mil pobladores y a industrias de la región, cuando arribaron policías de Tepotzotlán argumentando que rompieron sellos de clausura de la obra, y que no tenían autorización para efectuarla.

El alcalde exhibió un video con el momento en que agentes de Tepotzotlán llegaron en camionetas y frenaron las labores de los alarifes, a los que detuvieron entre empujones, situación que atrajo la atención de decenas de pobladores que encararon a los oficiales, que, a su vez, dispararon armas para amedrentarlos.