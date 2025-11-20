Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 9

La Fiscalía General de la República (FGR) apelará la decisión de una jueza federal que decidió no vincular a proceso al cantante Christian Nodal y a sus padres, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, a quienes acusa del delito de falsificación de firmas a raíz de una demanda interpuesta por Universal Music.

Mediante una tarjeta informativa, la FGR señaló que “el procedimiento sigue abierto” en contra de Christian “N” y su familia, un día después de que una jueza en el Reclusorio Oriente decidió no vincularlo a proceso, al no encontrar pruebas suficientes sobre dicha acusación.

La institución explicó que, según la carpeta judicializada, la denuncia de la disquera acusa a Christian “N” y a sus familiares de haber cedido los derechos de autor de ciertas obras y, después, presentarse nuevamente como propietarios de material que ya no les pertenecía.