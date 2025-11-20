Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 8

Después de un silencio forzoso por cuestiones normativas, El Convite (Ajusco 79, colonia Portales), uno de los espacios gastronómicos y culturales más emblemáticos para el jazz en la Ciudad de México, reabre sus puertas hoy a partir de las 9 horas con una exposición fotográfica de Fernando Aceves y una interesante oferta culinaria.

El espacio, fundado hace casi 30 años por Celina, Edgardo y Alberto Aguilar, busca recuperar su esencia como lugar de encuentro y comunidad, donde las personas puedan disfrutar de buena comida, música y arte, pero ahora será también una zona libre de alcohol.

Con esta nueva etapa después de su clausura en octubre pasado, comparten en entrevista Edgardo y Celina Aguilar, “regresamos a nuestros orígenes a la cuestión gastronómica, siempre hemos sido una fonda gourmet y se trata de crear un ambiente de convivencia y hacer comunidad.

“Nuestras profesiones son artísticas; por eso siempre hemos estado enfocados tanto en la pintura, la fotografía y la música, pero también hemos realizado teatro y presentaciones de libros y charlas, así como foros políticos. Hicimos de todo porque estamos situados en el barrio en el que nacimos y es la base del tejido social”, indicó Celina.

Edgardo Aguilar añadió que en estos 29 años, El Convite ha sido “un punto de encuentro donde confluye todo lo que sucede en nuestra colonia Portales, donde si hay una duda sobre algún acontecimiento siempre hay una persona que tiene una respuesta”.

A decir de Celina, El Convite es un centro social que promueve la convivencia, el sentido de comunidad. “Por el momento vamos a funcionar únicamente como fonda gourmet y una zona libre de alcohol”.

Durante estos años, la familia Aguilar ha logrado un reconocimiento gastronómico-cultural gracias a sus platillos y la difusión y apoyo a la escena del jazz nacional, y al mismo tiempo han fortalecido lazos de unión entre los vecinos.

Celina precisó que además de centrarse en el aspecto gastronómico no dejaran de lado las actividades culturales, por ejemplo, que el festival Jazzbook siga con sus etapas, y este miércoles se realizó una sesión en el Centro Cultural Elena Garro del Fondo de Cultura Económica con la presentación de Carlos El Popis Tovar y la lectura a cargo de Nora Huerta.