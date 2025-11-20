Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 22

Las minutas de la penúltima reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) del año en octubre, en la que se decidió recortar en 0.25 puntos porcentuales el rango de la tasa de fondos federales, para situarlo entre 3.75 y 4 por ciento, revelaron que los participantes expresaron opiniones muy diferentes sobre qué decisión política sería apropiada en el encuentro de diciembre, por lo que los mercados financieros mantuvieron ayer la cautela.

Aunque la mayoría de los miembros del banco central estadunidense ven adecuado mantener las tasas de interés estables durante el resto de 2025, crece la resistencia a nuevos recortes y aumenta la incertidumbre sobre si habrá un movimiento el próximo mes.

En medio de esta disyuntiva, el peso mexicano registró una depreciación diaria de 0.11 por ciento frente a la divisa estadunidense, para cerrar en 18.3592 unidades por dólar spot. De acuerdo con el Banco de México, el tipo de cambio operó entre un máximo de 18.3720 y un mínimo de 18.3110 unidades.

Mientras el dólar se ha vuelto cada vez más sensible a los movimientos de mercados bursátiles, en la sesión de ayer el índice DXY, que mide el comportamiento de la moneda estadunidense frente a una canasta de seis divisas internacionales, avanzó 0.61 por ciento, a 100.06 puntos.