Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 22

Los conciertos fueron la actividad cultural que más aumentó en México durante 2024, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las áreas del sector cultural con mayor crecimiento fueron música y conciertos (14.9 por ciento), diseño y servicios creativos (7.7 por ciento) y artes visuales y plásticas (5.3 por ciento). En contraste, las de mayor reducción fueron artesanías (3.8 por ciento) y medios audiovisuales (3.6 por ciento).

Así, la cultura en México contribuyó con 865 mil 682 millones de pesos, es decir, 2.8 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional.

Al dar a conocer la actualización de la Cuenta Satélite de la Cultura de México (CSCM) de 2024, los datos del Inegi mostraron que el PIB de la cultura mejoró respecto a 2023, cuando reportó un monto de 820 mil 963 millones de pesos. Esto significó una contribución de 2.7 por ciento al PIB del total de la economía (ésta se integra por las actividades de mercado, de los hogares y la gestión pública).

En valores constantes, el PIB de la cultura creció 1.2 por ciento en 2024, mientras el total de la economía lo hizo en 1.3 por ciento. De 2008 a 2024, el sector presentó un crecimiento promedio anual de 0.9 por ciento.