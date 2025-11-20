Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 21

Aun cuando Petróleos Mexicanos reportó a la Comisión de Bolsa y Valores de EU que el huachicol fiscal representa un riesgo en sus operaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la importación ilegal de gasolina con fines de evasión fiscal se ha reducido sustancialmente si se compara con el incremento de ventas de combustible tanto de Pemex como de las otras compañías que importan a México.

“Si ha incrementado la venta legal de combustible y las ganancias de Pemex y de los privados, quiere decir que disminuye la recarga ilegal en las gasolineras de combustible; es la mejor señal”, dijo durante su conferencia.