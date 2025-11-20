▲ Pese a los operativos contra el huachicol fiscal, la actividad ilegal persiste, reconoció Pemex en un informe enviado a la Comisión de Bolsa y Valores de EU. Foto La Jornada

Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 21

Petróleos Mexicanos (Pemex) consideró que es probable que las actividades ilícitas relacionadas con los combustibles, incluyendo el llamado huachicol fiscal, persistan, de acuerdo con el informe que envió a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

En el reporte correspondiente al tercer trimestre, la empresa pública enumeró diversos riesgos que tiene la actividad en la que se desempeña, pero que no significa que puedan ocurrir.

Entre ellos destaca que Pemex está expuesta ante los actos delictivos para robar, desviar o manipular el crudo, gas natural y productos refinados de su red de oleoductos, así como al robo de materiales y equipos.

Pemex indicó que estos actos incluyen la extracción ilegal de hidrocarburos, como las tomas clandestinas de sus ductos, y el comercio ilegal de combustibles, como los que se introducen en el país mediante la evasión fiscal, práctica mejor conocida como huachicol fiscal.

La empresa pública reconoció que en los últimos años, México ha experimentado un periodo de mayor actividad delictiva, principalmente debido a las actividades de los cárteles de la droga y organizaciones criminales relacionadas.

Destacó que el desarrollo de un mercado ilícito de combustibles en México ha conllevado un aumento del robo y el comercio ilegal de combustibles que produce.

Ante ello, señaló que el gobierno mexicano ha puesto en práctica diversas medidas de seguridad y ha fortalecido sus fuerzas armadas y policiales.