El mercado ilícito de combustibles sigue activo, informa la petrolera a la SEC
Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 21
Petróleos Mexicanos (Pemex) consideró que es probable que las actividades ilícitas relacionadas con los combustibles, incluyendo el llamado huachicol fiscal, persistan, de acuerdo con el informe que envió a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
En el reporte correspondiente al tercer trimestre, la empresa pública enumeró diversos riesgos que tiene la actividad en la que se desempeña, pero que no significa que puedan ocurrir.
Entre ellos destaca que Pemex está expuesta ante los actos delictivos para robar, desviar o manipular el crudo, gas natural y productos refinados de su red de oleoductos, así como al robo de materiales y equipos.
Pemex indicó que estos actos incluyen la extracción ilegal de hidrocarburos, como las tomas clandestinas de sus ductos, y el comercio ilegal de combustibles, como los que se introducen en el país mediante la evasión fiscal, práctica mejor conocida como huachicol fiscal.
La empresa pública reconoció que en los últimos años, México ha experimentado un periodo de mayor actividad delictiva, principalmente debido a las actividades de los cárteles de la droga y organizaciones criminales relacionadas.
Destacó que el desarrollo de un mercado ilícito de combustibles en México ha conllevado un aumento del robo y el comercio ilegal de combustibles que produce.
Ante ello, señaló que el gobierno mexicano ha puesto en práctica diversas medidas de seguridad y ha fortalecido sus fuerzas armadas y policiales.
Además, la empresa pública también ha adoptado medidas estratégicas para reducir el robo y otras actividades delictivas dirigidas contra sus instalaciones y productos.
“Sin embargo, la actividad delictiva sigue siendo prevalente en México y es probable que persista.”
Pemex indicó que ha identificado delitos relacionados con el robo y el comercio de hidrocarburos con evasión fiscal.
“Las medidas que hemos tomado para reducir el mercado ilícito de combustibles no han producido una mejora sostenida en los últimos años”, indicó Pemex sobre el robo a sus ductos.
La petrolera apuntó que en 2024 y 2023, descubrió 11 mil 774 y 14 mil 890 tomas ilegales, respectivamente, en la red de oleoductos.
Tal como lo reveló un reporte de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (https://tinyurl.com/jcy3wnvp), Pemex también reconoció que corre el riesgo de que algunos de sus empleados y otros servidores públicos participen en el mercado ilícito de combustibles, sin contar que sus instalaciones también pueden ser objeto de terrorismo, bloqueos, robos y piratería.
La empresa pública reiteró que, además de los impactos financieros y operativos que pueden causar los ilícitos, también provocan incendios, explosiones, daños materiales y ambientales, lesiones y pérdida de vidas.