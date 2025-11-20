Jessika Becerra

Las mujeres aún están subrepresentadas en los espacios de liderazgo y en la propiedad de las empresas, concluye el estudio Radiografía del emprendimiento en México, edición 2025, realizado por la Asociación de Emprendedores de México (ASEM) con el apoyo de EY.

En dos de cada tres empresas, ellas no ocupan posiciones de dirección, y menos de la mitad del capital social del 77 por ciento de las empresas pertenece a las mujeres.