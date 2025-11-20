Dora Villanueva

Jueves 20 de noviembre de 2025

Las afectaciones que los aranceles a destajo generarían en la planta productiva de Estados Unidos, sobre todo por el encarecimiento de los bienes intermedios, además de los efectos generales sobre la inflación, son “la razón principal por la que se está respetando, entre todos los acuerdos comerciales, el T-MEC”, planteó el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs.

“La competitividad de muchas industrias norteamericanas, pensemos en la automovilística, depende masivamente de cadenas de suministro que están en México o en Canadá; de manera que cualquier arancel, cualquier obstáculo a esas cadenas de suministro, afecta directamente la competitividad de multinacionales norteamericanas”, explicó Salazar-Xirinachs en conferencia de prensa.

México es de lejos el país de América Latina que más exporta a Estados Unidos. Hasta 81 por ciento de sus ventas al extranjero van a ese país y de sus importaciones totales, 40 por ciento provienen de su vecino del norte, muestra el informe Perspectivas de Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2025, presentado por la Cepal.

La participación mexicana en el comercio de la región es de tal dimensión, que con ella América Latina y el Caribe envía en total 45 por ciento de sus exportaciones a Estados Unidos. Sin ella esta proporción cae a 17 por ciento, expone el documento.

Ese 81 por ciento de exportaciones mexicanas hacia territorio estadunidense en sí no deja de ser una ventaja y vulnerabilidad al mismo tiempo, apuntó el secretario ejecutivo de la Cepal. Por un lado, cualquier cambio en la política comercial de Estados Unidos pega al sector exportador de México, pero también obliga a su principal socio comercial a ir con pies de plomo a fin de no afectar su propia planta productora, añadió.