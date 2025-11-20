Golpean la planta productiva y hay riesgo inflacionario
Jueves 20 de noviembre de 2025, p. 21
Las afectaciones que los aranceles a destajo generarían en la planta productiva de Estados Unidos, sobre todo por el encarecimiento de los bienes intermedios, además de los efectos generales sobre la inflación, son “la razón principal por la que se está respetando, entre todos los acuerdos comerciales, el T-MEC”, planteó el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs.
“La competitividad de muchas industrias norteamericanas, pensemos en la automovilística, depende masivamente de cadenas de suministro que están en México o en Canadá; de manera que cualquier arancel, cualquier obstáculo a esas cadenas de suministro, afecta directamente la competitividad de multinacionales norteamericanas”, explicó Salazar-Xirinachs en conferencia de prensa.
México es de lejos el país de América Latina que más exporta a Estados Unidos. Hasta 81 por ciento de sus ventas al extranjero van a ese país y de sus importaciones totales, 40 por ciento provienen de su vecino del norte, muestra el informe Perspectivas de Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2025, presentado por la Cepal.
La participación mexicana en el comercio de la región es de tal dimensión, que con ella América Latina y el Caribe envía en total 45 por ciento de sus exportaciones a Estados Unidos. Sin ella esta proporción cae a 17 por ciento, expone el documento.
Ese 81 por ciento de exportaciones mexicanas hacia territorio estadunidense en sí no deja de ser una ventaja y vulnerabilidad al mismo tiempo, apuntó el secretario ejecutivo de la Cepal. Por un lado, cualquier cambio en la política comercial de Estados Unidos pega al sector exportador de México, pero también obliga a su principal socio comercial a ir con pies de plomo a fin de no afectar su propia planta productora, añadió.
De ahí que en un año de “cambios significativos en materia comercial”, la tasa efectiva para las exportaciones de México hacia Estados Unid0s es de 8 por ciento y esto no deja de lado que se espera una expansión anual de 5 por ciento en el valor de las exportaciones mexicanas este 2025 y de 10 por ciento en su volumen, comentó el secretario general de la Cepal.
No obstante, Salazar-Xirinachs apuntó que en general la revisión del T-MEC que estaba programada para el próximo año, se enfila a ser una renegociación empujada por Estados Unidos y que tendría su núcleo de debate en barreras de Canadá y México a sus importaciones provenientes de China.
En general, la política arancelaria de la administración de Donald Trump ha resultado en “algunos efectos negativos para Estados Unidos; de hecho se esperaba un impacto inflacionario que ya se está empezando a ver”, apuntó Salazar-Xirinachs. En un primer momento las empresas estadunidenses absorbieron el efecto en sus márgenes de ganancia, pero eventualmente lo han tenido que trasladar a los consumidores, explicó el funcionario de Naciones Unidas.
Esa medida “afecta también a las empresas por el encarecimiento de los bienes intermedios y estos impactos negativos son parte de las razones por las que Estados Unidos, ya en una actitud pragmática, viene negociando y renegociando algunos de los anuncios muy elevados de aranceles. Porque es un tema que repercute, que de alguna manera afecta tanto a consumidores como a la competitividad de los Estados Unidos”, concluyó.