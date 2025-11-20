Alejandro Alegría

Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos sumaron 45 mil 146 millones de dólares en agosto, monto que se tradujo en un aumento de 3.34 por ciento anual, con lo que el país se mantuvo como su principal socio comercial a pesar de la imposición de aranceles, según datos de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio (Census).

Después de que las autoridades estadunidenses dejaron de publicar las estadísticas por el cierre de gobierno, ayer informaron que las exportaciones de ese país hacia territorio mexicano se ubicaron en 29 mil 249 millones de dólares en el octavo mes, por lo que el acumulado del año fue de 226 mil 411 millones de dólares, cifra superior en 15.81 por ciento frente a igual lapso del año pasado.

“México se ha convertido, por primera vez, en el principal mercado de exportación para Estados Unidos, superando a Canadá”, señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un comunicado.

De acuerdo con el Census, el dato de agosto de las exportaciones mexicanas se colocó como el cuarto más alto en lo que va del año, sólo detrás de los 47 mil 981 millones de dólares de marzo, los 46 mil 342 millones de dólares de mayo y los 45 mil 366 millones de dólares de julio. Con la cifra más reciente, México se ubicó por encima de Canadá y China.

Entre enero y agosto, las exportaciones de México a Estados Unidos suman 354 mil 894 millones de dólares, monto que es mayor en 6.11 por ciento frente a los 334 mil 404 millones de dólares reportados en igual lapso del año pasado.

En agosto, el comercio total, es decir, la suma de importaciones y exportaciones entre las dos naciones, fue de 74 mil 396 millones de dólares, lo que representó un aumento de 0.89 por ciento frente al mismo mes de 2024.

En los primeros ocho meses del año, el intercambio comercial tuvo un valor de 581 mil 306 millones de dólares, un avance de 3.89 por ciento respecto a los 559 mil 539 millones de dólares reportados en igual periodo del año pasado.